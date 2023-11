Le Hamas accuse l'ONU de «collusion» avec Israël

Le gouvernement du Hamas a accusé mercredi l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) de «collusion» avec Israël dans le «déplacement forcé» de la population du nord de la bande de Gaza vers le sud.

«L'UNRWA et ses responsables portent la responsabilité de cette catastrophe humanitaire» car ils se sont «pliés dès le premier instant aux diktats de l'occupation (Israël, NDLR), quittant leurs positions et renonçant à leur responsabilité envers des centaines de milliers d'habitants» du nord de Gaza, a affirmé dans un communiqué le chef du service de presse du gouvernement du Hamas, Salameh Maarouf.

Il a accusé l'UNRWA d'avoir laissé la population palestinienne «sans abri, sans eau, sans nourriture ni traitement» et d'avoir «fait la sourde oreille face aux cris de douleur et de souffrance».

«Nous affirmons que la dérobade de l'UNRWA et de ses responsables au rôle qui doit être le leur constitue une collusion claire avec l'occupation et ses plans de déplacement forcé».

Cette rare charge du gouvernement du Hamas contre l'agence onusienne survient alors que le nombre de Palestiniens quittant quotidiennement le nord de la bande de Gaza vers le sud semble avoir considérablement augmenté mercredi, selon des images de journalistes de l'AFP.

Selon les Nations unies, environ 1,5 million d'habitants de la bande Gaza ont quitté leur foyer depuis le début de la guerre.

L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) fournit des services éducatifs, sanitaires et sociaux, de micro-financement, d'amélioration des camps et d'aide d’urgence à des millions de réfugiés vivant dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie.

Ses services sont destinés aux plus nécessiteux parmi les réfugiés, ces Palestiniens poussés au départ de leurs terres lors de la création de l'État d'Israël en 1948 et qui représentent aujourd'hui avec leurs descendants environ 80% des 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza, selon les chiffres de l'UNRWA.

L'UNRWA affirme ne plus être en mesure de venir en aide à des dizaines de milliers de déplacés s'abritant notamment dans des écoles qu'elle gère dans le nord de la bande Gaza depuis qu'Israël a ordonné à la population de partir vers le sud du territoire aux premier jours de la guerre avec le Hamas.

Selon le dernier bilan de l'UNRWA, 89 de ses employés ont été tués dans la bande Gaza, sous contrôle du Hamas, depuis le début de l'offensive militaire israélienne, en représailles à l'attaque perpétrée par le mouvement islamiste le 7 octobre sur le sol israélien.

Au moins 1 400 personnes sont mortes, en majorité des civils tués le jour même de l'attaque du Hamas, selon Israël.

Plus de 10 500 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens dans la bande de Gaza, dans l'immense majorité des civils, selon le Hamas.