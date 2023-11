Le mieux-être varie selon le dictionnaire du boss

C’est l’histoire d’un CSS du Saguenay qui veut favoriser la rétention de son personnel (ici).

Son idée?

Par un bel après-midi d’automne, vous êtes payés pour vous amuser, apprendre et consolider vos liens entre joyeux collègues. Question de donner le sourire à tout le monde, la liste des activités offertes est longue et diversifiée: cours de cuisine, Zumba, tournoi de volleyball, jeux de société, etc.

Qui ne rêve pas d’un employeur aussi généreux sur le mieux-être?

Paternalisme

Grâce à l’heureuse initiative, les enseignants sont alors conviés à une journée d’activités... o.bli.ga.toires.

Certains tentent d’expliquer un simple fait au boss: «Je dois planifier, corriger et préparer le 1er bulletin. Merci, mais je vais passer mon tour. Je me sentirais pas mal mieux si je pouvais avancer ma to-do list.»

J’imagine que devant tant de magnificence, Sa Majesté ne s’attendait pas à une réponse aussi ingrate de la part de ses sujets. Lui qui voulait leur bien. Lui qui savait ce dont ils avaient besoin afin d’être bien.

Plutôt que de rendre l’activité optionnelle afin de contenter ceux qui voulaient y participer, le CSS a poussé le paternalisme à sa limite: obliger son staff à se sentir bien.

Il aura fallu porter la cause devant un tribunal d’arbitrage afin de faire entendre raison au grand talent qui a eu ce coup de génie de bienveillance patronale. Grand talent qui animait probablement l’activité sur l’art de détruire une bonne idée.

Omerta

Parlant de bienveillance, un article coup de poing intitulé Violences dans les écoles: l’ABC d’un burn-out nous apprend que des enseignantes, après un énième incident violent, ont récemment invoqué leur droit de refuser d’enseigner. La CNESST a dû intervenir et fermer des classes.

Compte tenu de la réaction tardive de la direction et du CSS, je mettrais ma main au feu que la bravade des enseignantes a indisposé l’employeur. Elles ont probablement eu droit à des représailles en guise de remerciement.

Il faut des nerfs d’acier pour oser un droit de refus. Il faut également des épaules très solides pour terminer des rapports d’incidents ou d’événements dangereux.

Quand des enseignantes disent depuis des mois qu’elles ne sont plus en mesure d’assurer la sécurité de leurs élèves ni même la leur et qu’il ne se passe rien, c’est que votre boss banalise la situation. Mais comme il souhaite votre bien, il vous proposera sûrement quelques formations sur la violence afin d’améliorer votre mieux-être.

Espoir

Je peux vous confirmer que d’autres situations de la sorte existent en ce moment. Toutefois, celles qui osent crier à l’aide courent le risque de se faire punir par une direction ou un CSS bienveillant.

Mais il y a encore de l’espoir.

Le ministre Drainville, avec son projet de loi 23, désire prescrire lui-même trois à six heures de formation.

Un peu de bienveillance obligatoire.

Parce que lui, il sait ce qui est bon pour nous. Parce que lui, il veut notre bien.