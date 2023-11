Les chasseurs de chevreuils vont envahir les forêts

La très grande majorité des chasseurs de chevreuils, ou cerfs de Virginie, vont envahir la forêt à compter de samedi. Aux premières lueurs du jour, ce sera l’ouverture officielle de la saison de chasse à la carabine.

Oui, plusieurs chasseurs utilisent d’autres engins comme l’arc, l’arba-lète, le fusil à poudre noire ou le calibre 12, mais la très grande majorité des plus de 135 000 détenteurs de permis chassent à la carabine. Donc, à compter de samedi, ils pourront tenter leur chance pour déjouer leur gros gibier favori, jusqu’au 26 novembre.

Photo fournie par Julien Cabana

Cette saison, les dates de la chasse font en sorte que les grands mâles, qui sont souvent très méfiants, pourraient devenir plus vulnérables. Ils seront en pleine saison du rut, un moment où ils prennent très souvent des risques dans un seul but, se reproduire. Il va sans dire que les techniques d’appel, le rattling et autres pourraient bien donner de meilleurs résultats que par les années passées.

Durant la saison des amours, le bruit des panaches de deux mâles qui semblent se battre pour les faveurs d’une femelle ou encore l’appel lancé par une femelle en chaleur vont certainement avoir des effets sur le comportement des mâles.

Photo fournie par Julien Cabana

La chasse va se faire cet automne durant la meilleure période pour les chasseurs, mais la plus vulnérable pour les mâles.

La raison pour laquelle la saison ouvre si tard se trouve dans les mesures réglementaires qui touchent cette espèce. Selon le règlement, la saison doit débuter le samedi le plus près du 8 novembre.

Si vous consultez le calendrier 2024, vous allez constater que la saison débutera plus tôt.

Le troupeau

Selon les spécialistes du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, la population de cerfs de Virginie se porte bien au Québec.

On estime qu’il y aurait plus de 250 000 chevreuils sur l’ensemble du territoire, sans compter Anticosti.

Selon la coordonnatrice au dossier pour le ministère, Mme Sonia De Bellefeuille, la saison de chasse devrait être encore une fois bonne pour les amateurs.

« L’hiver a été clément dans la majorité des zones de chasse sauf sur la Côte-Nord, explique-t-elle. En tenant compte [du fait] que les quatre derniers hivers ont été cléments et que l’été dernier, la nourriture a été très abondante, principalement en raison des pluies que nous avons eues, ça promet. »

Selon elle, si la météo collabore, les chasseurs devraient avoir du succès.

Un enjeu qui divise

La population de chevreuils est répartie de façon inégale sur le territoire québécois. Pendant que les zones 6 et 7 présentent des niveaux de population très élevés, dans les zones 1 et 2, c’est une tout autre histoire. C’est pour cette raison que le débat dans le dossier de la Restriction sur la taille légale des bois (RTLB) divise tant les amateurs.

Certains comptent sur cette mesure pour espérer augmenter leur population localement alors que d’autres n’en veulent pas, parce qu’ils sont dans l’abondance. Les résultats de l’étude menée dans les zones 6 nord et 6 sud durant cinq ans prouvent qu’il n’y a pas eu d’impact biologique sur la popu-lation de chevreuils de ces zones.

Le ministère est actuellement en réflexion pour décider si cette mesure va devenir obligatoire dans une ou plusieurs zones, ou si elle va disparaître.

Personnellement, je considère que les chasseurs ont une certaine responsabilité dans la protection des populations de gros gibier. Dans certaines zones où la population est plus faible, oui, il faudrait exercer un certain contrôle au moyen d’un règlement. Toutefois, à la base, le chasseur doit se sentir responsable et laisser passer de lui-même les plus petits mâles afin qu’ils puissent grandir et devenir un actif pour la reproduction.

L’an dernier, le succès de chasse a été de 37 %, le meilleur depuis 2007. Au total, 55 318 cerfs ont été enregistrés.

La pétition de la FédéCP

Les dirigeants de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs ont fait savoir que leur pétition sur le dossier de la gestion de l’orignal au Québec était maintenant sur le site de l’Assemblée nationale. Ils invitent les chasseurs concernés par ce dossier à la signer. La Fédération demande entre autres au gouvernement d’augmenter les ressources dans le programme des inventaires aériens et une publication annuelle de l’ensemble des données concernant les populations d’orignaux du Québec.

Héritage faune

La fondation Héritage faune tiendra son souper-bénéfice annuel le 24 novembre prochain, sous la présidence d’honneur de M. Jean-François Samry, président-directeur général du Conseil de l’industrie forestière du Québec. Les fonds recueillis durant cette soirée serviront au développement de la relève en chasse et pêche. L’événement se déroulera à l’Hôtel Plaza Québec. Le coût du billet est de 220 $. Vous pouvez vous le procurer en vous rendant sur le site fedecp.com ou en téléphonant au 418 878-8901, poste 4.