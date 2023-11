Les Fils du Diable: avant de mourir, Hugo St-Laurent a écrit à son groupe qu’il comprenait leur absence à ses funérailles

Le groupe Les Fils du Diable, qui a jadis représenté le Canada au parc EPCOT de Walt Disney World, a lancé le 7 novembre dernier son nouvel album, À la bière comme à la guerre, quelques semaines seulement après avoir perdu l’un des siens.

Le claviériste, et membre fondateur, Hugo St-Laurent a été emporté à 45 ans d’un cancer, à la mi-octobre, alors que le groupe s’était rendu au Nouveau-Brunswick pour y donner une trentaine de spectacles en 22 jours.

«Il est décédé au début de notre tournée. Les funérailles ont été célébrées peu de temps avant qu’on revienne... C’est comme si ce n’était pas réel», a confié le violoniste Marc Anger, dont le passage à «Star Académie», en 2005, avait été marquant.

Capture d'écran Facebook - Les Fils du Diable

«Il a pris la peine de nous envoyer un message, quand on est parti, dans lequel il a dit : “bon je comprends bien que vous êtes parti en tournée que vous ne serez probablement pas capable d’être là aux funérailles. Je le comprends. Je sais que c’est compliqué d’avoir à tout déplacer”», a ajouté le percussionniste et guitariste Rob Langlois, précisant qu’il l’avait envoyé deux jours avant son décès.

Son spectre était d’ailleurs toujours palpable au Lady Davidson où le groupe y a présenté quelques-unes de ses nouvelles pièces, dont la chanson-titre, qui tourne actuellement sur les ondes radio et qui a été écrite avec lui, à l’annonce de sa maladie.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

C’est son ami de longue date François De Grandpré qui a accepté de prendre le relai. «Hugo, c’était un bon ami qui m’encourageait tout le temps et c’est avec ça que j’avance dans le projet», a fait savoir le musicien dans sa loge, ému, quelques minutes avant de monter sur scène.

«Du gros fun avant tout»

Avec son nouvel album, sur lequel on peut entendre Hugo St-Laurent, le groupe poursuit le travail amorcé sur le précédent opus. Dans la même lignée, il raconte des histoires avec un clin d’œil actuel et le souci d’offrir des mélodies catchy aux inspirations pop-rock, Trad et cajun.

«Sur À ta fenêtre, on raconte l’histoire loufoque d’un gars qui veut aller voir sa dulcinée, à la Roméo et Juliette, mais il n’a pas pensé qu’à Montréal elle était peut-être dans un gratte-ciel au 18e étage», a soulevé Rob Langlois.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

«Nous autres, notre message, c’est que c’est du gros fun qu’on fait. Ç’a été des années difficiles pour tout le monde, on ne se le cachera pas, mais notre but, c’est de donner du gros bonheur aux gens. Le gros fun avant tout», a poursuivi Marc Anger, qui croit d’ailleurs que cette «bonhomie musicale» y est pour quelque chose dans l’engouement du public envers la musique cajun.

Représenter le Canada à EPCOT

Avant la pandémie, Les Fils du Diable ont représenté le fleurdelysé à plusieurs reprises sur la scène du pavillon canadien à EPCOT. Une partition exigeante pour le groupe qui devait se produire cinq fois par jour, mais somme toute agréable, qui leur permet de roder leur matériel.

«C’est des shows de 25 minutes. Toute la journée on a notre instrument dans les mains et il y a Mickey Mouse qui nous ouvre la porte de notre loge, c’est spécial», a indiqué Marc Anger en riant.

Il faut dire aussi que depuis la pandémie, Disney demande aux artistes et groupes musicaux d’étendre leur présence en Floride à au moins cinq ou six semaines d’affilée.

L’album À la bière comme à la guerre est disponible sur les plateformes d’écoute en ligne.