Les gestionnaires doivent mieux surveiller le bien-être des employés, selon une coroner

Les employeurs doivent se préoccuper du bien-être de leurs employés, a rappelé un coroner dans un rapport visant la Ville de Côte-Saint-Luc, dont l’un de ses cols bleus se serait enlevé la vie après avoir subi de l’intimidation et des menaces au travail.

«Plusieurs rapports de coroners portent sur des suicides occasionnés par des conflits au travail. Il s'agit aussi d'un enjeu de société dont il faut se préoccuper», a martelé la coroner Me Julie Blondin dans son rapport publié mardi.

La coroner se penchait sur le cas de Silvio Pietrangelo, un plombier de 49 ans qui travaillait depuis huit ans pour la Ville de Côte-Saint-Luc lorsqu’il s’est malheureusement enlevé la vie en avril 2021 après plusieurs conflits à son travail.

D’après le rapport de cinq pages, M. Pietrangelo souffrait d’un trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive diagnostiqué en 2016, dont le «contexte de travail était à l’origine».

Il avait reçu une aide pour retrouver au travail à l’été 2016, mais avait fait face à de nouveaux conflits de travail en 2018. M. Pietrangelo avait finalement reçu un arrêt de travail en mars 2021 en raison d’une «dépression en lien avec des récidives de menaces et de l’isolement au travail».

Selon la coroner, les pratiques de gestion et l’organisation au travail sont désormais «des facteurs de risques à contrôler au sein des milieux de travail» et de «nouvelles obligations liées à la santé et à la sécurité au travail».

«Les gestionnaires sont de plus en plus invités à suivre des formations pour cibler les risques psychosociaux, ce qui inclut notamment, le stress au travail, l’intimidation, les formes de violence, le harcèlement psychologique, dans leur organisation», a précisé Me Blondin.