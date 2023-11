Les grosses pièces de viande sont à prix d’ami

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe , propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie 9 au 15 novembre 2023

Nouvelle semaine, nouveau menu ! J’ai décidé d’allier plats réconfortants et frais pour combattre la grisaille de l’automne.

Et comme les pommes sont en vedette au menu, ça m’a inspiré une petite capsule zéro gaspi express ! Les pommes sont un fruit climactérique, c’est-à-dire qu’il continue de mûrir après la cueillette.

Ce qui est particulier avec les pommes (tout comme avec les bananes), c’est qu’elles dégagent beaucoup d’éthylène, le gaz du mûrissement. Si vous les laissez dans leur sac de plastique fermé au retour à la maison, le gaz sera très concentré et pourrait faire mûrir prématurément, et même pourrir, vos pommes. Pensez donc à l’ouvrir ou à les en sortir.

Sinon, votre meilleur ami pour ralentir le processus du mûrissement, c’est le frigo ! Gardez-les toutefois dans un tiroir à part, car l’éthylène peut être dommageable pour d’autres fruits et légumes non climactériques (comme les baies et le brocoli).

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Ce n’est pas la meilleure semaine... mais certainement pas la pire !

De manière générale, les grosses pièces de viande à mijoter ou à rôtir comme l’épaule de porc, le rôti de bas de palette, le poulet entier et la demi-longe de porc sont toutes à prix d’ami et peuvent nourrir plusieurs bouches pour un total raisonnable. Le porc haché maigre (en vedette cette semaine) est à son plus bas de l’année chez IGA, mais il s’agit de nouveau d’un mélange de parties fraîches et décongelées. En d’autres mots, si on veut le congeler, il vaut mieux l’avoir cuit d’abord !

Voici donc quelques aubaines qui ont retenu mon attention (et mention spéciale à la conserve de sauce tomate, qu’on n’avait pas vue à si bas prix depuis de très nombreux mois !) :

Aiglefin, morue, saumon sauvage ou sole surgelés (227 g) à 4,75 $ chez Super C

à 4,75 $ chez Super C Ananas à 1,47 $ chez Walmart (meilleur prix de l’année)

à 1,47 $ chez Walmart (meilleur prix de l’année) Bœuf haché maigre à 3,99 $/lb chez Metro

à 3,99 $/lb chez Metro Caisse de clémentines (4 lb) à 3,98 $ pour les membres Moi chez Metro

à 3,98 $ pour les membres Moi chez Metro Charcuteries tranchées (400-500g) à 8 $ chez Maxi

à 8 $ chez Maxi Demi-longe de porc à 1,99 $/lb pour les membres Scène+ (limite de 6 par client) chez IGA

à 1,99 $/lb pour les membres Scène+ (limite de 6 par client) chez IGA Épaule picnic de porc avec os à 1,95 $/lb chez Super C

à 1,95 $/lb chez Super C Filets de saumon coho frais à 8,99 $/lb chez Metro (meilleur prix de l’année)

à 8,99 $/lb chez Metro (meilleur prix de l’année) Filets de tilapia frais à 7,99 $/lb chez Provigo (meilleur prix de l’année)

à 7,99 $/lb chez Provigo (meilleur prix de l’année) Fromage en bloc de marque maison (400 g) à 3,97 $ chez Super C

à 3,97 $ chez Super C Hauts de cuisses de poulet désossés à 4,99 $/lb chez Provigo et Super C

à 4,99 $/lb chez Provigo et Super C Légumes en conserve (341-398 ml) à 1 $ chez Maxi

à 1 $ chez Maxi Légumes surgelés de marque maison (500-750g) à 2,49 $ chez Metro

à 2,49 $ chez Metro Margarine (637-850g) à 5,88 $ pour les membres Scène+ (limite de 3 par client) chez IGA

à 5,88 $ pour les membres Scène+ (limite de 3 par client) chez IGA Poulets entiers à 2 $/lb chez Maxi

à 2 $/lb chez Maxi Quart de jambon style toupie (700 g) à 7 $ chez Maxi

à 7 $ chez Maxi Rôti de bas de palette désossé à 4,94 $/lb chez Super C

à 4,94 $/lb chez Super C Sauce tomate (680 ml) à 1 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 1 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année) Saucisses déjeuner (375 g) à 4 $ chez Maxi

à 4 $ chez Maxi Saumon fumé surgelé (150 g) à 8,99 $ chez Provigo

à 8,99 $ chez Provigo Sirop d’érable (540 ml) à 5,88 $ chez IGA

LUNDI

PAIN DE VIANDE AU PORC ET AUX POMMES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 6

Préparation : 20 min

Cuisson : 1h10 min

Prix par portion : 1,76 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

MARDI

POULET GRILLÉ AUX ARACHIDES AVEC SALADE DE CONCOMBRE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Anne Pominville

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 2,92 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

La saison du barbecue est évidemment derrière nous, vous pouvez toujours réaliser cette recette dans le confort de votre cuisine. Comme les poitrines seront coupées en suprêmes, on calculerait normalement environ 5-6 minutes de cuisson de chaque côté au poêlon. Pour un repas express plus tard dans la semaine, vous pourriez faire cuire le double de poulet et réserver l’extra pour la salade-repas croquante.

MERCREDI

BOLS FAJITAS CREVETTES ET CHOU-FLEUR

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 40 min

Marinage : 15 min

Cuisson : 25 min

Prix par portion : 3,19 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Vous pouvez assez facilement faire votre riz de chou-fleur en coupant très finement les fleurons d’un chou-fleur jusqu’à l’obtention de tout petits grains, comme du couscous. Idéalement au robot (c’est beaucoup plus rapide), mais ça se fait très bien au couteau.

JEUDI

TOFU SEL ET POIVRE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 1,40 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Vous pouvez servir le tout sur du riz (qui est déjà calculé). Et si vous voulez réduire le prix par portion, vous pouvez opter pour la botte d’oignons verts à 0,99 $ chez Super C cette semaine.

VENDREDI

SALADE CROQUANTE AU POULET ET AU CHOU NAPPA

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 2,26 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

LUNCH

SALADE DE QUINOA AUX HARICOTS BLANCS ET AU FETA

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 2,06 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme c’est le concombre anglais qui est en vedette, c’est ce que je vous propose d’utiliser. Un tiers devrait être équivalent et vous pouvez couper vos tranches minces en demi-cercles.

COLLATION

MUFFINS AUX POMMES

Recette tirée de Recetes du Québec

Photo Adobe Stock

Portions : 16

Préparation : 25 min

Cuisson : 25 min

Prix par portion : 0,36 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette