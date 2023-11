Les Penguins pourraient-ils magasiner chez le Canadien?

Une autre équipe de la Ligue nationale de hockey sera possiblement à surveiller dans les bureaux du Canadien de Montréal, qui compte encore sur trois gardiens dans sa formation.

Effectivement, les Penguins de Pittsburgh ont vu Tristan Jarry quitter le match de mardi contre les Ducks d’Anaheim tard en deuxième période. Il a encaissé un contact à la tête près de son filet, gracieuseté d’Adam Henrique et a d’ailleurs subi une coupure au-dessus de l’œil droit. Son substitut Magnus Hellberg l’a remplacé et celui-ci a fermé la porte pour aider la bande de Sidney Crosby à l’emporter 2 à 0.

• À lire aussi: Sharks: «C’est un gros soulagement»

• À lire aussi: LNH: les Hurricanes surveillent les gardiens du Canadien

• À lire aussi: Quand précisément Marc-André Fleury pourrait-il dépasser Patrick Roy?

Pour le moment, l’état de santé de Jarry demeure à préciser publiquement. Cependant, s’il doit s’absenter, le Tricolore pourrait dépanner les «Pens», car il mise sur Samuel Montembeault, Jake Allen et Cayden Primeau comme gardiens. D’autres équipes du circuit Bettman comme les Oilers d’Edmonton, qui en arrachent notamment à cause de l’inefficacité de Jack Campbell et de Stuart Skinner, et les Hurricanes de la Caroline, qui doivent se passer de Frederik Andersen (caillot sanguin), ont été évoquées dans les rumeurs de transaction.

Jarry écoule la première année d’un contrat de cinq ans et de 26,9 millions $. Cet été, Pittsburgh s’est départi de Casey DeSmith, envoyé au Bleu-Blanc-Rouge dans l’échange à trois clubs qui a permis l’arrivée du défenseur des Sharks de San Jose Erik Karlsson chez les Penguins.

À voir aussi :