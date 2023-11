Inflation: Québec rejette l'idée d'une enquête les prix à l'épicerie

Le gouvernement Legault rejette l’idée d’une enquête sur les marges de profit des grandes bannières du domaine de l’épicerie, comme le réclame Québec solidaire.

Au lendemain d’une mise à jour économique qui contenait peu de mesures pour la classe moyenne, les solidaires déposeront mercredi une motion afin de comprendre pourquoi la hausse du panier dépasse, selon eux, la simple inflation.

Une démarche similaire a été entreprise, cet automne, sur le prix de l’essence dans la Capitale-Nationale, généralement plus élevé que la moyenne ailleurs au Québec.

«Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas coûteux et c'est une première étape nécessaire pour qu'on fasse la lumière, pour qu'on donne une réponse aux Québécois et aux Québécoises qui se posent la question à chaque fois qu'ils font leur épicerie : Pourquoi ça me coûte aussi cher? Pourquoi ça me coûte aussi cher?», a commenté le chef parlementaire de la formation, Gabriel Nadeau-Dubois.

À ses côtés, le député solidaire Haorun Bouazzi a souligné ne pas avoir été convaincu par une rencontre avec le Conseil canadien du commerce de détail, qui représente les principales chaînes d'alimentation. «Il est temps d'arrêter de se fier à la parole des grandes épiceries et d'aller au fond des choses. C'est une main tendue à François Legault. Il est temps de se tenir debout face à ces géants de l'épicerie, et nous avons hâte d'en débattre tantôt pour la motion du mercredi», a déclaré M. Bouazzi.

Collaboration avec Ottawa

Mais la requête a rapidement été écartée par les poids lourds du gouvernement caquiste.

«Il y a plusieurs façons effectivement d'aider les Québécois. C'est vrai que les Québécois actuellement subissent des hausses importantes quand ils vont à l'épicerie», a convenu le premier ministre François Legault au Salon bleu, avant de réitérer les diverses mesures annoncées la veille.

«On a baissé les impôts aussi», a-t-il rappelé.

Pour sa part, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, souligne que le ministre fédéral Louis-Philippe Champagne a récemment convoqué les dirigeants des principales chaînes d’alimentation pour leur demander de trouver des solutions.

«Alors, je pense que je vais vraiment suivre ce que M. Champagne fait. Puis on verra s’il veut faire quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien à faire», a affirmé M. Fitzgibbon.

Dans le cas du prix de l'essence, le ministre avait réclamé une enquête du Bureau de la concurrence du Canada. Lorsque celle-ci a révélé que l'essence se vend plus cher à Québec qu'ailleurs en province, Pierre Fitzgibbon a convoqué les cinq plus grands distributeurs de la région. La rencontre n'a toujours pas eu lieu.

Son collègue à l’Agriculture estime lui aussi que Québec peut avoir un impact uniquement s’il travaille de concert avec le fédéral.

«Honnêtement, il y a déjà une démarche qui est faite au niveau fédéral, puis toute la question des prix, on sait que c'est un système qui n'est pas juste au Québec. C'est un système qui est global alors de penser qu'il y a juste une juridiction peut avoir un impact sur tout ça... Ce qui est important, c'est de travailler sur l'ensemble du dossier. Puis c'est ce que je fais depuis trois ans pour la mise en place du code de conduite pour les détaillants», a expliqué André Lamontagne.