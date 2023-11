L’UFC est de retour à TVA Sports

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) sera de retour sur les ondes de TVA Sports dès janvier prochain.

La chaîne sportive et l’organisation d’arts martiaux mixtes en ont fait l’annonce mercredi, précisant que TVA Sports deviendra le diffuseur à long terme auprès de l’auditoire franco-canadien. Le réseau Sportsnet jouera le même rôle au Canada anglais.

«Je suis enthousiasmé de notre retour sur Sportsnet et TVA Sports, a déclaré le PDG de l’UFC, Dana White, dans un communiqué. Lorsqu’on repense aux beaux jours de GSP [George Saint-Pierre], Sportsnet et TVA ont été de ceux qui ont aidé à bâtir cette entreprise au Canada. Nous aimons les partisans canadiens et nous sommes heureux d’être de retour à la maison.»

TVA Sports diffusera en direct les combats de la carte principale de 22 événements de la série UFC Fight Night, en plus de présenter les combats préliminaires des 12 événements de télévision à la carte.

Les galas seront majoritairement diffusés sur TVA Sports et TVA Sports 2, tandis que certains se retrouveront exclusivement sur la plateforme numérique TVA Sports Direct.

«Avec fierté, TVA Sports redevient le diffuseur officiel francophone de l’UFC, l’une des plus illustres bannières sportives au monde. Le contenu présenté est de grande qualité et s’intègre parfaitement à notre offre. Nous sommes enthousiasmés d’avoir l’occasion d’accueillir de nouveau les amateurs de l’UFC, tant à la télévision que sur notre plateforme numérique», a affirmé le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu.

C’est le commentateur émérite Jean-Paul Chartrand junior qui sera à la description des combats du UFC. Il sera accompagné de l’ancien combattant Patrick Côté à l’analyse.

Le premier rendez-vous pour les amateurs sera le 13 janvier, sur TVA Sports 2, à compter de 19 h, pour un UFC Fight Night.