Ne faites pas ces 6 choses au McDonald’s supplient des employés

D’anciens employés ayant travaillé chez McDonald’s ont dressé la liste de ce que certains clients font, et qui les irrite prodigieusement.

• À lire aussi: Un changement considérable à venir pour le McFlurry

• À lire aussi: Miam! McDonald's lancera la nouvelle chaîne «CosMc’s»

• À lire aussi: Des Québécois partagent des photos de leur poutine boeuf et oignons croustillants de McDo et les images sont très différentes

1. Ne jetez pas vos cornichons!

Contactés par le Reader’s Digest, ces anciens employés assurent que les cornichons connaissent parfois un fâcheux traitement.

«Certains clients jetaient les cornichons contre le mur ou sur la table s'ils n'en voulaient pas et nous devions ensuite nettoyer le désordre», a raconté un ancien employé, qui a préféré garder l'anonymat.

«Mettez-les avec vos déchets ou commandez sans cornichons», conseille-t-il.

2. N'empilez pas les plateaux à notre place

Si vous êtes de ceux qui rangent la table en mettant tous les déchets dans le plateau pour «aider» les employés, vous devez cesser de le faire.

«C'est une bonne chose que les clients veuillent contribuer à la propreté de la salle à manger, mais en empilant les plateaux avec des restes de nourriture et des déchets, les employés ont plus de mal à nettoyer», a déploré Norah Clark au Reader’s Digest.

Cela implique également de ranger les plateaux près de la poubelle.

«Il est préférable de laisser les plateaux et de laisser le personnel s'occuper du nettoyage, car il dispose d'un système pour éliminer efficacement les déchets et désinfecter les plateaux», ajoute Norah.

Ray Morrone, qui a également travaillé pour McDonald's pendant deux ans, est d'accord.

«Les clients jetaient soigneusement leurs déchets dans une poubelle, mais les matériaux recyclables étaient souvent mélangés aux restes de nourriture. Je devais fouiller dans les Big Macs à moitié mangés et les milkshakes chauds pour trouver quelque chose de recyclable», a-t-il relaté.

3. Disparaitre après avoir commandé

Filer aux toilettes après avoir commandé, ou partir surveiller les enfants dans l’aire de jeu peut entrainer son lot de problèmes pour les employés.

Appeler le numéro de la commande d’une personne qui n’est pas présente est en effet particulièrement irritant pour eux.

4. Faire une McJoke

Emily, qui a travaillé chez McDonald's pendant un an à la fin de son adolescence, raconte qu'elle ne compte plus le nombre de fois où elle a rencontré quelqu'un qui se croyait «drôle» en faisant une blague avec «Mc» quelque part.

«Je prendrai un Big Mac avec des McFries et des McNuggets avec de la sauce McSauce aigre-douce et un grand McCoke merci...», se souvient-elle, désespérée.

5. Changer d’avis au service au volant

Les clients qui changent d’avis à la dernière seconde au service au volant constituent une autre source d’agacement.

Les employés comprennent que les enfants soient indécis, mais ce qu'ils ne supportent pas, c'est que l'adulte dans la voiture pose de nombreuses questions pour savoir quel burger prendre, ou si un repas peut être accompagné d'autres articles, ou pourquoi tel burger n'est plus disponible, ou encore pourquoi la machine à glace est encore une fois en panne...

6. Trouver quelque chose de mystérieux qui ne va pas dans sa commande... après l'avoir mangée

Emily explique qu'une autre pratique déplorable consiste à profiter de la politique de McDonald's, selon laquelle les employés doivent préparer une nouvelle commande si quelque chose ne va pas avec la commande reçue.

«Presque à chaque quart de travail, un adolescent venait me dire qu'il avait trouvé un cheveu dans son hamburger... alors qu'il en avait déjà mangé la plus grande partie. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et nous aussi!», se souvient-elle