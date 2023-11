Négos du secteur public: les Québécois sont derrière les syndicats, selon un sondage

Les syndicats remportent jusqu’ici la bataille de l’opinion publique dans le cadre des négociations avec le gouvernement pour le renouvellement des conventions collectives des employés de l’État, selon un sondage Léger.

• À lire aussi: Grève dans le réseau de la santé: près de 1000 opérations reportées

• À lire aussi: Grève du personnel de la santé: «C’est le temps d’avoir un retour de balancier!»

Le coup de sonde révèle que 47% des Québécois appuient davantage la position du Front commun, alors que seulement 28% se rangent derrière la position du gouvernement. Le reste, une personne sur quatre, n’a pas d’opinion.

«C’est un à zéro pour le Front commun jusqu’à maintenant, mais les syndicats partent souvent avec une longueur d’avance quand il y a un conflit», a souligné le vice-président exécutif de la firme Léger, Christian Bourque.

«Mais il y a une forte proportion de gens qui ne se prononcent pas jusqu’à maintenant, et c’est eux qui vont décider dans quelle direction va aller l’appui populaire dans la suite des choses, ajoute-t-il. Tout n’est pas joué.»

Rappelons que la plus récente offre du gouvernement est d’augmenter les salaires de 10,3% en cinq ans pour les 600 000 employés de l’État, à quoi s’ajouteraient des bonifications représentant 3% pour certaines catégories de travailleurs, comme les infirmières qui travaillent la nuit ou la fin de semaine, et un montant forfaitaire pour tous de 1000$ la première année.



Québec soutient ainsi que sa proposition globale passe à 14,8% en cinq ans, alors qu’elle était de 13% dans sa première offre. Or, cette proposition a été jugée «dérisoire» par les syndicats, qui réclament des augmentations de 20% sur trois ans. Insatisfaits, ils font maintenant la grève.

Selon M. Bourque, les prochaines semaines seront déterminantes tant pour les syndicats que pour le gouvernement dans la lutte pour gagner la faveur de l’opinion publique.

«Si les gens ont l’impression qu’il y a trop de débrayages, la faveur populaire pourrait tourner un peu pour le gouvernement, et si le gouvernement laisse traîner le conflit de travail, les gens pourraient le blâmer. Bref, ce n’est pas gagné encore», a observé le sondeur.

Le sondage a été réalisé sur le web auprès de 1015 Québécois entre le 3 et le 6 novembre dernier. Il n’est pas possible de calculer une marge d’erreur sur un échantillon tiré d’un panel, mais à titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1015 répondants est de +/- 3,1%, et ce, 19 fois sur 20.