Paul McCartney revient sur sa première rencontre avec John Lennon

Dans le plus récent épisode de son balado McCartney: A Life in Lyrics, le célèbre Beatles raconte en détail les premiers échanges qu’il a eus avec John Lennon et s’ouvre sur la nature de leur relation.

C’est en décortiquant les paroles de sa chanson Here Today, une «lettre d’amour» destinée à son défunt ami John Lennon parue en 1982, que Sir Paul McCartney revient sur ses premiers moments en présence de celui-ci.

«La première fois que je l’ai vu, il embarquait dans l’autobus», se souvient le chanteur de 81 ans. «Il était un peu plus vieux que moi, avec sa coupe de rockeur bien graissée, sa veste en cuir noir et ses favoris. Je me suis dit: “Ce gars-là est cool”», raconte-t-il ensuite à l’animateur du balado et poète Paul Muldoon.

Les premiers échanges entre les deux artistes ont sans surprise tourné autour de la musique.

«Quand je disais aux gens que j’écrivais des chansons, ils répondaient simplement: “Oh!”», se remémore McCartney. «Quand je l’ai dit à John, il m’a répondu: “Bien, moi aussi!” Nous avons donc décidé de partager ce que nous avions.»

Premiers moments de création

C’est dans la résidence du père de Paul McCartney que les premiers élans de créativité entre lui et John Lennon ont pris forme.

«On bourrait la pipe que mon père cachait dans son tiroir», raconte le Britannique en rigolant. «On buvait du thé, on roulait des cigarettes et on s’installait un en face de l’autre avec nos guitares.»

Le yin et le yang

Geoff Emerick, un ingénieur du son britannique derrière une multitude de projets des Beatles décédé en 2018, décrivait les deux artistes comme des opposés qui se complémentaient à la perfection.

«Paul était organisé et méticuleux; John semblait vivre dans le chaos, Paul était diplomate; John était un agitateur», cite Paul Muldoon, lors du septième épisode du balado.

«C’est ce que j’aimais de travailler avec John. Il arrivait toujours avec un autre point de vue», commente McCartney, qui admet que depuis le décès de son frère de scène en 1980, il compose toujours ses chansons en pensant à «l’opposition créative» que ce dernier lui apportait.

«C’était beaucoup plus facile de travailler avec John», laisse-t-il tomber.

Une soirée à pleurer

Toujours en analysant les paroles de Here Today, McCartney revient sur une soirée en particulier, alors que les Beatles ont dû s’enfermer dans un hôtel de Key West en Floride afin de laisser passer un ouragan qui s’abattait sur la région.

«Nous avions beaucoup bu, et je ne me souviens plus trop pourquoi, mais nous nous sommes mis à pleurer en se regardant», se remémore la légende vivante de la musique, en ajoutant que c’est lors de la composition de la chanson Here Today, tandis qu’il ressassait ses moments passés avec John Lennon, qu’il a vraiment réalisé qu’il était parti.