Plus de restaurants Harvey’s pour le Groupe Martin dans la région de Québec

Après les rôtisseries St-Hubert, le Groupe Martin veut développer la bannière Harvey’s dans la région de Québec, avec six ouvertures prévues dans les cinq prochaines années.

Ce projet est piloté par la 3e génération de la famille Martin qui compte six jeunes professionnels âgés de 28 à 31 ans. Le groupe vient d’acquérir les deux restaurants Harvey’s de Québec, soit celui du boulevard L’Ormière et l’autre sur la rue Clemenceau à Beauport. Le restaurant de Sainte-Anne-de-Beaupré appartient déjà à l’entreprise.

Le spécialiste du burger cuit sur le gril a déjà eu jusqu’à 13 succursales dans les années 1990 dans la région. Le Groupe Martin souhaite faire revivre les heures de gloire à la chaîne de restauration rapide.

Photo Diane Tremblay

Étant donné que les rôtisseries St-Hubert et Harvey’s font partie de la famille Recettes Illimitées (autrefois Cara), l’occasion de jumeler les forces dans ce projet s’est présentée naturellement.

«On aime le produit et on voit le potentiel de développement de la marque Harvey’s. C’est une marque qui est peut-être un peu moins connue depuis les dernières années, mais on veut travailler à la faire connaître», a affirmé Gabrielle Martin, directrice des ressources humaines.

Selon William Martin, directeur des opérations, Harvey’s offre un produit unique avec des burgers cuits sur le gril et servis au goût du client.

Tombés dans la potion

Le restaurant sur le boulevard L’Ormière sera rénové afin d’être remis au goût du jour. Quant à celui de Beauport, quelques améliorations seront aussi apportées.

Il faut dire que les membres de la 3e génération de cette famille de restaurateurs de Québec sont tombés dans la potion magique quand ils étaient petits.

«On est nés là-dedans. On a commencé à travailler dans les restaurants St-Hubert quand on a eu 14 ans. De voir nos parents aussi passionnés par la restauration, cela nous a donné le goût d’y aller aussi. Tout le monde a étudié dans des domaines différents, de sorte que lorsqu’on travaille ensemble, on va chercher nos forces en équipe», a poursuivi Gabrielle qui est la cousine de William.

«Les six membres de la 3e génération, on a réalisé la chance qu’on avait de travailler ensemble. On s’entend bien et c’est un plaisir renouvelé chaque jour. On a plein de défis qui nous passionnent, mais on ne ressent pas la pression, car on sait qu’on se supporte l’un et l’autre», a affirmé William.

L’ouverture de nouveaux Harvey’s sera établie selon les occasions d’emplacement qui se présenteront.

«Il y a déjà certains secteurs que l’on regarde et qui sont très intéressants pour Harvey’s. On est à l’affût. Dès qu’il y a une possibilité, on la regarde», a-t-il mentionné.

La famille Martin possède maintenant 11 rôtisseries St-Hubert et trois restaurants Harvey’s qui emploient au total près de 1200 personnes dans la grande région de Québec.

À voir aussi :