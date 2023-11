Quand précisément Marc-André Fleury pourrait-il dépasser Patrick Roy?

En obtenant son troisième gain de la saison, mardi, Marc-André Fleury s’est davantage approché du deuxième rang des gardiens les plus victorieux en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et il est logique de croire qu’il dépassera Patrick Roy dès le mois prochain.

Artisan d’un triomphe de 4 à 2 aux dépens des Islanders de New York grâce à 27 arrêts, le Québécois de 38 ans a remporté 547 parties depuis ses débuts, quatre de moins que Roy. Et à moins d’un imprévu comme une blessure, il faut s’attendre à le voir ajouter à son total, d’autant plus que le Wild aura un calendrier exigeant au cours des semaines à venir. C’est sans compter que jusqu’à maintenant, l’entraîneur-chef Dean Evason a bien réparti le travail entre Fleury et Filip Gustavsson qui ont respectivement disputé six et sept rencontres, même si le Suédois éprouve des ennuis.

• À lire aussi: Jonathan Huberdeau a pris une soirée de congé, affirme son entraîneur

• À lire aussi: Enfin du positif pour Alexis Lafrenière

• À lire aussi: Joshua Roy sent un changement de perception à son égard

Aussi, le Wild se soumettra à quatre séquences de deux matchs en autant de soirs d’ici les Fêtes, ce qui donnera assurément du travail au triple vainqueur de la coupe Stanley. D’ailleurs, les siens visiteront les Rangers de New York et les Sabres de Buffalo, jeudi et vendredi. Ils croiseront également le fer avec les Sénateurs d’Ottawa le 18 novembre, avant d’affronter les Maple Leafs de Toronto le lendemain, à Stockholm en Suède.

Si le numéro 29 est tout près de Roy une fois la troisième semaine du prochain mois arrivée, il pourrait égaler ou dépasser «Casseau» lors d’un duel contre sa première équipe dans le circuit, les Penguins de Pittsburgh. Ceux-ci recevront le Minnesota le 18 décembre. Après un rendez-vous sur la glace des Bruins de Boston le soir suivant, les joueurs du Wild renoueront avec leurs partisans le 21 décembre face au Canadien de Montréal, un club qu’ils ont battu 15 fois à leurs 16 derniers rendez-vous.

Toujours souriant

En attendant, Fleury semble nager dans le bonheur si on se fie à ses réactions d’après-match de mardi. Encore une fois souriant, il s’est dit soulagé de voir son équipe réussir à gagner deux fois d’affilée; pour ces deux succès, il se trouvait devant le filet. Même si elle affiche un dossier de 5-5-2 et que beaucoup de boulot reste à abattre, le gardien se dit optimiste quant aux prochaines semaines.

«Il était temps, ça donne des sensations agréables. Dans les récentes joutes, nous avons commencé à bâtir quelque chose et à régler des trucs, a-t-il affirmé aux journalistes avant de parler des bienfaits de la victoire sur lui-même. C’est bon pour l’aspect mental, mais c’est un succès d’équipe et tout le monde m’a aidé en zone défensive.»

En 2023-2024, Fleury a conservé une moyenne de buts alloués de 2,69 et un taux d’efficacité de ,899. Gustavsson en arrache avec une moyenne de 4,89 et un taux de ,871.

À voir aussi :