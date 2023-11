Québec, ville gourmande: j’ai essayé trois institutions pour la première fois

Tenir 20, 40 ou même 50 ans en restauration, c’est assez exceptionnel. Alors que la durée de vie moyenne d’un restaurant est de trois à cinq ans, plusieurs institutions épatent par leur longévité à Québec. Je suis allée à la découverte de trois d’entre elles qui plaisent aux familles pour comprendre le secret de leur succès.

Ce restaurant, qui célèbre ses 20 ans cette année, doit sa pérennité à sa clientèle fidèle et la passion de son propriétaire, Demetre Triantafyllou. «Il faut aimer les clients. J’aime les recevoir comme si j’étais à la maison», me partage-t-il, saluant au passage un habitué venu lui mettre la main sur l’épaule avant de partir.

À 76 ans, l’homme d’affaires est encore présent à l’accueil 6 jours sur 7 et il y prend plaisir. Cela se ressent dans l’ambiance familiale et chaleureuse qui règne sur place. Certains clients ne jurent que par leurs petits-déjeuners, que le restaurateur m’avait vantés. Et je dois dire que je n’ai pas été déçue.

Les œufs bénédictine sont à la hauteur des attentes et on détecte tout de suite que la sauce est faite sur place. Les pommes de terre – coupées à la main chaque jour – sont croustillantes et bien assaisonnées. Le midi et le soir, le restaurant propose une cuisine italienne variée. Les sauces et la pâte à pizza sont faites maison, insiste M. Triantafyllou, un amoureux de cet art culinaire. «C’est la cuisine la plus populaire dans le monde entier et qui invite au partage», souligne-t-il. Les spécialités de la maison? La lasagne, les pâtes à la Gigi (sauce rosée avec champignons, oignons verts, prosciutto et vin blanc), et les escalopes de veau.

J’ai toujours adoré la combinaison steak-frites et je m’explique mal comment j’ai pu ignorer l’Entrecôte Saint-Jean pendant autant d’années. Le sympathique établissement de la rue Saint-Jean, qui célèbre ce mois-ci ses 40 ans, fait honneur aux bistros parisiens qui ont élevé ce mets au rang de classique. Le plat-vedette du menu n’a pas changé depuis l’ouverture et c’est tant mieux: une entrecôte de qualité grillée à point, la sauce secrète à base de crème et de moutarde et des frites allumettes faites de pommes de terre provenant de l’île d’Orléans.

Cette délicieuse combinaison est encore l’assiette la plus vendue au restaurant, me signale Jean-François Poliquin, qui est copropriétaire avec Eric Schwaar. «L’été, on peut en vendre 2000 par semaine», dit-il, soulignant que le restaurant profite de son emplacement judicieux à l'intérieur des murs du Vieux-Québec. La clientèle locale se mêle aux touristes dans une ambiance chaleureuse.

Cette enseigne festive de la rue Saint-Louis, installée dans une bâtisse centenaire, va franchir l’an prochain le cap des 50 ans et pourtant elle n’a pas pris une ride. En pénétrant dans le restaurant, je me suis sentie transportée dans une autre époque avec les boiseries, les nappes beiges, les ballons de soccer suspendus et le buste de Gilles Villeneuve, sans oublier l’accordéoniste.

Ça pourrait être quétaine, mais l’authenticité et le charme prennent le dessus. Si en été les touristes emplissent le restaurant à près de 75%, c’est l’inverse l’hiver alors que les locaux y sont beaucoup plus nombreux. «Ce qui fait notre succès, ce sont les recettes originales», me signale Stéphane Roveredo, actionnaire majoritaire depuis la «retraite» du fondateur Luigi Leoni, qui aime encore aller sur place. Parmi les spécialités, on retrouve le jambon de Parme préparé artisanalement, le saumon fumé maison, et le fabuleux vinaigre balsamique vieilli 12 ans. Cela lui confère un côté juste assez sirupeux et sucré qui relève à merveille la salade.

«Il n’y a aucun vinaigre sur le marché qui se compare à ce qu’on a au restaurant», s’enorgueillit à juste titre le propriétaire. Le restaurant mise sur les nombreux classiques italiens réconfortants, allant des pâtes bolognaises à l’escalope de veau parmigiana en passant par l’osso buco.

