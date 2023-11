Rien ne va plus pour Justin Trudeau

La rentrée parlementaire a été intense au Québec. Rentrée scolaire chaotique, problèmes en santé, victoire du PQ dans Jean-Talon, baisse de la popularité de François Legault, retour du 3e lien, négos acrimonieuses avec le secteur public et dépôt des finances d’un Québec indépendant qui a même obligé François Legault à jouer le rôle de capitaine Canada.

Or, pendant que nos lunettes sont braquées vers Québec, en parallèle, c’est la débandade à Ottawa pour Justin Trudeau.

Les résultats du dernier sondage Léger publié le 1er novembre dernier sont révélateurs: «Les conservateurs de Pierre Poilievre continuent de gagner en popularité avec 40% contre 26% pour Trudeau». C’est un immense écart.

L’an dernier, on parlait de la crise des passeports, de l’ingérence chinoise. Ça allait mal, tellement que le premier ministre a décidé de faire un remaniement ministériel pendant l’été. L’équipe libérale voulait se donner un nouvel élan, rebondir. On peut dire que le ressort était slack, car ils peinent à prendre leur souffle et l’eau commence à monter sérieusement.

Les libéraux comptent dans leur but

Malheureusement pour les troupes libérales, les semaines se suivent et le premier ministre n’arrive pas à renverser la vapeur. Célébration d’un soldat nazi, conflit diplomatique avec l’Inde, crise des médias, et dernière bourde en lice, cette idée d’exempter les citoyens des Maritimes de la taxe du carbone parce qu’ils chauffent au mazout.

Personne n’est dupe, Trudeau a voulu donner un nanane à ses électeurs des Maritimes qui sont en train de lui tourner le dos. En créant une politique improvisée et incohérente visant à soustraire les Maritimes de la taxe carbone, cela crée une injustice évidente pour les Canadiens de l’Ouest qui, eux, chauffent au gaz naturel. Cela ne passe pas à l’échelle canadienne et ça illustre à quel point Justin Trudeau a perdu ses réflexes.

Assisterons-nous au supplice de la goutte

En principe, il pourrait rester deux ans de gouvernement à Justin Trudeau avant les prochaines élections. Comme il a été élu minoritaire, son sort dépend de son alliance avec le NPD qui pourrait bien tomber si les bourdes continuent. Idem pour les députés libéraux.