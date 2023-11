Ski acrobatique: l’après-Pékin a été difficile pour le sauteur Miha Fontaine, qui a perdu confiance en ses moyens

Après avoir obtenu une qualification olympique en solo pratiquement inespérée à l’âge de seulement 18 ans, Miha Fontaine a vécu comme plusieurs athlètes avant lui un retour difficile des Jeux.

Médaillé de bronze dans l’épreuve de sauts par équipe mixte en compagnie de Marion Thénault et de Lewis Irving à Pékin en 2022, Fontaine a eu du mal à jongler avec la pression reliée à son nouveau statut.

«Ce fut difficile de gérer la pression à mon retour des Jeux, a raconté le sauteur qui célébrera son 20e anniversaire au début janvier. Je n’avais jamais ressenti de stress ou de pression dans le passé, mais c’était la nouvelle réalité après les Jeux et je devais trouver une solution.»

«À Pékin, c’est comme si je n’étais pas dans mon corps et que je sautais seul, de poursuivre Fontaine. J’ai beaucoup travaillé en préparation mentale, ce que je n’avais jamais fait dans le passé. Quand tu te retrouves seul en Géorgie et que ça va mal, c’est plate mais, avec le recul, je crois que c’est la meilleure chose qui pouvait m’arriver. Je vais bâtir là-dessus.»

Des attentes élevées

À son retour de Pékin, Fontaine était convaincu de pouvoir enchaîner les succès. «Après les Jeux, j’avais des attentes élevées et je pensais que les résultats viendraient seuls, a-t-il reconnu. Ça prend du travail. Parce que Mikaël Kingsbury est le meilleur au monde en bosses, je me demandais pourquoi il s’entraînait autant l’été. J’ai réalisé que si tu veux être le meilleur, tu dois toujours te dépasser.»

Rien pour aider, Fontaine s’est blessé à un genou cet été en pratiquant le rafting alors que son embarcation s’est renversée. «Avec cette blessure, mon moral était à la baisse. C’est seulement en septembre que j’ai pu débuter l’entraînement sur les rampes d’eau. Dans notre sport, c’est dans la tête que ça se passe le plus. Malgré un temps d’entraînement réduit, j’ai retrouvé le même degré de difficulté dans mes sauts que l’an dernier.»

Comment envisage-t-il la prochaine saison qui débutera à Ruka en Finlande les 2 et 3 décembre? «Mes objectifs sont plus personnels qu’en termes de résultats, a-t-il souligné. Je veux retrouver la confiance et la constance. Si je réussis ça, les résultats viendront par la suite.»

Un entraîneur aucunement inquiet

Entraîneur-chef de l’équipe canadienne, Jeff Bean n’est aucunement inquiet de la saison en dents de scie qu’a connue son protégé l’an dernier. «J’ai dit à Miha: “Tu es tellement bon que tu dois simplement prendre ton temps et être patient”, a raconté le triple olympien qui a terminé en quatrième place aux Jeux olympiques de 2002 à Salt Lake City. Moi et son père, on a pris notre retraite à 30 ans. Il lui reste amplement de temps. Son cheminement pour Pékin a été parfait et tout a marché.»

«Miha est tellement exigeant envers lui-même que je lui ai dit de se donner un peu de chance et de respirer, de poursuivre Bean. Il s’est qualifié pour les Jeux tellement rapidement et il est devenu une étoile du jour au lendemain. À seulement 19 ans, c’était normal de vivre une telle saison. Et on va se le dire, une sixième place, c’est loin d’être mauvais.»

Bean est content que Fontaine ait accepté l’aide d’un préparateur mental. «À 17 ans, tu penses que tu es imbattable. On travaille tous les trois ensemble et ses succès à long terme ne me stressent pas. Il possède quelque chose qu’on ne peut pas acheter, soit sa passion pour son sport.»