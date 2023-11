Sortez vos bottes! Près de 5 cm de neige attendus sur le sud du Québec jeudi

Prêt, pas prêt, l’hiver débarque au Québec jeudi avec de la neige et possiblement du verglas.

Ce sont donc près de 5 cm de neige qui devraient s’abattre sur le sud de la province jeudi matin, a annoncé Environnement Canada dans un bulletin météorologique spécial émis mercredi.

La neige devrait se transformer en pluie pendant la journée au fur et à mesure que la température va augmenter. «Un risque de précipitations verglaçantes est possible lors de cette transition», a toutefois précisé l’agence fédérale.

Alors qu’à Montréal on prévoit une accumulation de 5 cm de neige, à Québec on devrait en recevoir entre 2 et 4 cm.

Certains secteurs comme le Témiscamingue pourraient, pour leur part, recevoir jusqu’à 10 cm de neige d’ici jeudi soir.

Toutefois, l’hiver ne s’installera pas pour de bon, car des températures plus douces devraient frapper la province au courant des prochains jours, a expliqué Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada.

«C’est plus une première chute de neige d’automne», a-t-il précisé, ajoutant que la neige devrait fondre dans les jours qui suivront, notamment à Montréal où il devrait faire jusqu’à 6 °C vendredi.

Attention sur les routes

Les automobilistes devront être sur leur garde lors de leurs déplacements puisque la chaussée pourrait être glissante en raison de la neige et du verglas, surtout pendant l’heure de pointe jeudi matin.

Bien que la neige ait déjà pointé le bout de son nez, de nombreux conducteurs n’ont pas encore fait poser leurs pneus d’hiver. Ces derniers ont donc jusqu’au 1er décembre pour le faire.

Voici les régions touchées par un bulletin météorologique spécial

- Gatineau

- Haute-Gatineau – Lièvre – Papineau

- Lachute – Saint-Jérôme

- Lanaudière

- Laurentides

- Montréal métropolitain – Laval

- Pontiac

- Témiscamingue

- Vaudreuil – Soulanges – Huntingdon