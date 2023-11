Tramway de Québec: 10 conseils de quartier renouvellent leur appui au projet de transport structurant

Dix conseils de quartiers renouvellent aujourd’hui leur appui au tramway de Québec. Ils appellent également le gouvernement du Québec à ne pas abandonner les personnes résidentes de Québec au statu quo actuel.

C’est suite à l’adoption par le conseil de quartier de la Cité-Universitaire d’une résolution concernant le tramway le 2 novembre 2023 que les dix conseils de quartier ont également souhaité réitérer leur appui au projet de transport structurant.

Les conseils de quartier de Cap-Rouge, Cité-Universitaire, Lairet, Maizerets, Montcalm, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, Saint-Louis, Saint-Sauveur, Vieux-Limoilou et déplorent, d’une voix commune, le manque d’enthousiasme, de célérité et de leadership du gouvernement du Québec à confirmer le financement du projet de tramway de la Ville de Québec.

Devant tant d’incertitudes, les signataires interpellent François Legault, premier ministre du Québec, Éric Girard, ministre des Finances, ainsi que Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec et ministre des Transports et de la Mobilité durable et Jonathan Julien, ministre responsable des Infrastructures, de la région de la Capitale-Nationale et membre du Comité ministériel de l’économie et de l’environnement, à exprimer un appui sincère pour le réseau de transport structurant et le tramway.

Une hausse de coûts qui n’est pas unique à Québec

Les membres des Conseils de quartiers ont suivi l'annonce avec attention du maire de Québec, Bruno Marchand, concernant l’évaluation du côté de 8,4 milliards de dollars pour le projet de tramway. Ceux-ci tiennent à rappeler que la hausse importante des coûts de projets de transports structurants n’est pas unique à Québec puisque le phénomène touche aussi les villes de Montréal, Ottawa, Calgary, Vancouver ou Toronto.

« Ces provinces ont quand même choisi d’investir dans ces infrastructures sachant qu’elles sont essentielles à la prospérité future des communautés et l’atteinte des objectifs de réduction des GES. La population de Québec est en croissance, si on veut limiter la congestion routière et la pollution, ça va passer par le tramway et une bonification significative des transports collectifs en dehors du centre-ville», déclare Myriam Nickner-Hudon, présidente du conseil de quartier de Saint-Sauveur.

Offrir davantage de transport collectif efficace

Les dix conseils de quartier rappellent aux décideurs publics que beaucoup de citoyennes et de citoyens sont impatients de prendre le tramway, tandis que les succès d’ÀVélo et des Flexibus démontrent l’appétit croissant de la population de la ville de Québec pour la mobilité durable. «La ville de Québec est la seule agglomération de plus de 500 000 habitants au Canada à ne pas disposer d’un système de transport structurant», indique Améli-Elsa Ferland-Raymond, administratrice au conseil de quartier de la Cité-Universitaire.

Cela, sans oublier que depuis déjà plus de 20 ans, la Ville de Québec collabore avec de nombreuses parties prenantes, incluant les conseils de quartier, pour concevoir un réseau de transport en commun moderne et efficace.

En tant qu’experts de leur milieu, leurs administrateurs et les administratrices comprennent que le tramway a la capacité de transformer l’aménagement de nos rues pour rendre nos quartiers plus sécuritaires, conviviaux et durables. Selon elles, en investissant dans un réseau de transport structurant efficace, c’est possible d'améliorer la qualité de vie des gens en simplifiant les déplacements quotidiens pour des dizaines de milliers de personnes à Québec.

«Le plateau de Sainte-Foy et le quartier Saint-Louis sont en pleine transformation sur le plan résidentiel et commercial. L’ajout du tramway permettra non seulement d’améliorer l’offre de mobilité durable mais la restructuration de l’espace sur le trajet du tramway sera une occasion rêvée de rendre notre quartier plus sécuritaire pour les modes de déplacement actif et pour les gens de tous les âges et d’améliorer la qualité de vie de ce secteur qui est le deuxième plus achalandé de la ville en terme de déplacements quotidiens et de pôles d’attractions (travail, commerces, scolaire, services, hôpitaux).» fait valoir Nadia Aubin-Horth, secrétaire du conseil de quartier Saint-Louis

Quelle vision pour la ville de Québec?

Enfin, les conseils de quartier demandent aux élus de l’Assemblée Nationale de ne pas abandonner les personnes résidentes de la ville de Québec au statu quo. Que ce soit en continuant de tergiverser sur le financement du projet ou en refusant d’appuyer le tramway, la décision du gouvernement du Québec risque d’étouffer de façon durable le rayonnement de la ville de Québec, ses ambitions pour l’avenir et son prestige en tant que Capitale-Nationale.

Pour les administrateurs et administratrices citoyens, ce projet doit donc sortir des préoccupations du «maintenant», il est temps que le gouvernement du Québec s’engage rapidement pour que les chantiers du tramway progressent à vive allure.

Cette position commune concernant les enjeux de mobilité n’est pas la première pour les conseils de quartier de la ville de Québec. Elle s’inscrit dans la foulée d’autres prises de position réalisées ces dernières années : en 2017, un regroupement de 19 conseils de quartier avait déposé un mémoire commun dans le cadre de la Consultation sur la mobilité durable et réseau de transport structurant de transport en commun. Plus récemment, des conseils de quartier ont appuyé la Coalition Contre le 3ème lien et six d’entre eux ont réclamé, à nouveau, en juin 2023 la conversion des autoroutes Laurentienne et Dufferin-Montmorency en boulevards urbains à échelle humaine dans le contexte d’une mobilisation citoyenne active depuis 2016.

Myriam Nickner-Hudon, présidente, conseil de quartier de Saint-Sauveur

Alexia Oman, présidente, conseil de quartier Saint-Roch