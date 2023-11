Tramway: j'ai mal pour ma région

Les informations et déclarations caquistes qui ont circulé hier, à la veille d’une rencontre mercredi entre le maire de Québec et le premier ministre Legault, laissent croire à la mort du tramway. Une véritable catastrophe dont les impacts dépasseraient largement les frontières de la région de Québec.

Si cet échec s’avère, les gens de la région de Québec n’auront rien pour se réjouir, loin de là. Ils auront toutes les raisons d’avoir la mort dans l’âme.

La région aura perdu près d’un demi-milliard de dollars investis en travaux préparatoires et autres. Elle aura aussi perdu 1,2 milliard du fédéral, qui ira dans une autre ville canadienne, probablement en Ontario où les projets de ce type progressent sans que le gouvernement provincial mette constamment des bâtons dans les roues.

Mais surtout, la région aura fait du surplace et continuera d’en faire pour des années.

Aucune volonté

Le gouvernement caquiste a très souvent sorti la cassette du méchant fédéral pour justifier ses nombreux pas de recul. La ministre Geneviève Guilbault a refait le coup vendredi dernier.

Mais si elle appuyait vraiment le projet, elle ne resterait certainement pas les bras croisés à dire que c’est la faute du méchant fédéral. Elle bataillerait ferme pour obtenir les garanties et s’arrangerait pour obtenir une entente. On n’a malheureusement jamais senti cet appui de sa part.

Les parties avaient le devoir de trouver une voie de passage. À défaut de quoi cet échec passera à l’histoire pour plusieurs mauvaises raisons.

Politisation toxique

Urbaniste et doctorant à la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal, Marco Chitti n’en revient d’ailleurs tout simplement pas de la gestion improvisée et irrationnelle dans ce dossier.

«Plus je regarde comment ça se passe et plus je me dis qu’on ne construira plus de projets, qui se retrouvent mêlés à la politique au quotidien.»

Le chercheur souligne que ces projets doivent être capables de survivre aux changements politiques, et doivent être planifiés à long terme. «Sinon, on n’est pas sortis de l’auberge, dit-il. Mais on a politisé de manière toxique ce dossier-là (...), et là on se retrouve avec un projet qui va probablement couler, avec des centaines de millions dépensés.»

Déplorant le discours surréel autour du projet dans l’espace public, le chercheur n’en revient pas qu’un projet de métro circule en plus. «On rigole, là? On n’est pas capable de construire un tramway, alors qu’un métro coûte deux à quatre fois plus (...) C’est quoi cette idée complètement farfelue là?»

Plus de capitaine

L’urbaniste s’insurge aussi contre la manière dont on présente les coûts des projets d’infrastructures au Québec, sans les détailler. On part des coûts propres, soit les coûts de réalisation des ouvrages civils, systèmes et matériels roulants, auxquels on ajoute ensuite des réserves de contingence, de risques et autres qui font exploser les factures.

Le résultat, c’est que le public ne comprend plus rien, avec raison, et que plus personne n’a envie d’embarquer dans de tels projets.

Quoi qu’il en soit, la perspective s’avère très mauvaise pour tous les projets de transport collectif au Québec, que ce soit à Québec ou ailleurs. L’impression, c’est qu’il n’y a pas de capitaine dans le navire, que tous tentent de prendre le contrôle du gouvernail, et que ça part dans tous les sens. J’ai mal pour ma région.