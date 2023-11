Un rendez-vous doux en Amérique du Sud pour Taylor Swift et Travis Kelce?

Travis Kelce ira-t-il en Amérique du Sud avec son amoureuse, Taylor Swift le week-end prochain? C’est ce que son frère, Jason Kelce, a tenté de savoir dans le plus récent épisode du balado New Heights avec Jason et Travis Kelce.

La vedette de 34 ans des Chiefs de Kansas City a fait allusion à ses projets pour ce week-end alors que son équipe a une semaine de congé et a évoqué la possibilité d'inclure un arrêt dans une destination « ensoleillée ».

« Je pourrais juste dire merde et aller dans un endroit sympa, je ne sais pas. Ma peau devient vraiment pâle, alors je devrais aller dans un endroit ensoleillé... », a taquiné le principal intéressé lorsque son frère lui a demandé s’il avait quelque chose de spécial de prévu.

« Quelque part au sud ? », a demandé Jason, ce à quoi Travis a répondu candidement « Plus près de l'équateur. »

On sait qu’à partir de jeudi, Taylor Swift donne le coup d'envoi de la portion sud-américaine de sa tournée Eras. Elle donnera trois spectacles à Buenos Aires, en Argentine qui seront suivis de deux concerts ce week-end à Rio de Janeiro, au Brésil.

Depuis les premières rumeurs du couple – lorsque Travis a assisté au spectacle de la chanteuse dans son propre stade en juillet dernier -, le couple fait les gros titres partout sur la planète avec leur relation ultramédiatisée.