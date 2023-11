Une actrice de «Pretty Little Liars» serait enceinte

Ashley Benson et Brandon Davis vont devenir parents !

La star de Pretty Little Liars a été vue lundi en train d'acheter des articles pour bébé avec son fiancé, à Beverly Hills. La grossesse d'Ashley Benson a été mentionnée dans la presse le mois dernier, lorsqu'une source anonyme a déclaré à In Touch Weekly que l'actrice « avait un petit ventre depuis septembre dernier » mais qu'elle « portait des vêtements amples » et « évitait les photos » pour « garder cela secret ».

La source a poursuivi à l'époque : « Son entourage le sait déjà, mais je ne suis pas sûr qu'elle dira quoi que ce soit publiquement jusqu'à la naissance du bébé, mais elle est enceinte et ravie de ce nouveau chapitre de sa vie. »

Un photographe de Just Jared a vu le couple s'arrêter lundi au showroom Babylist Beverly Hills, visitant la boutique avant d'ajouter des articles à leur liste.

Ashley Benson et Brandon Davis ont annoncé leurs fiançailles sur Instagram en juillet. Le couple a partagé des images de leur demande en mariage dans leurs Stories Instagram. Le futur marié a légendé sa story « L'amour de ma vie », tandis que sa promise a ajouté : « Mon meilleur ami. Je t'aime. »