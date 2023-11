RODRIGUE, Lucette Giguère



Le 28 septembre 2023, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée dame Lucette Giguère, épouse de feu Roland Rodrigue, fille de feu Ludger Giguère et de feu Marie-Jeanne Maheu. Elle demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce. Elle laisse dans le deuil ses filles : Lucie (Jacques Fortin) et Marie-Claude; ses petits-enfants : Catherine Fortin (Derek Kieser) et Jean-François Fortin. Elle était la soeur de feu Yves (feu Pauline Jolicoeur), feu Michel (feu Nancy Gray), Paul-Henri (Annette Tétreault), Marthe (feu Rosaire Jacques) et feu Laurent (Murielle Poulin). Elle était la belle-soeur de feu Henri (feu Rita Drouin), feu Adrien (feu Laurette Poulin) et feu Maurice (feu Laurette Drouin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s pour lesquels elle avait beaucoup d'affection.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Joseph : samedi, jour des funérailles, à compter de 10 h. La direction a été confiée àLa famille désire remercier tout le personnel de la Villa du Moulin de Saint-Joseph pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de la paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce (communauté de Saint-Joseph) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/