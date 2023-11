LÉVESQUE, Simone Gauthier



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 28 octobre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Simone Lévesque, épouse de feu monsieur Fernand Gauthier, fille de feu dame Antoinette Turcotte et de feu monsieur Philippe Lévesque. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 17 novembre 2023 de 19 h à 21 h etde 9 h à 10 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Diane (Ion Harghel), Lucien (Sylvie Gauvin), Nicole (Louis Sgobba), Guy-Paul (Nathalie Lauzier) et Manon; ses petits-enfants : Mathieu, Jean, Simon, Mikaël, Dominik, Juliette, Guillaume, Louis-Philippe et leurs conjoint(e)s, ses arrière-petits-enfants : Alexis et Emy; ainsi que ses frères et soeurs, particulièrement son frère Georges (Noëlla Boulay), sa soeur Jeanne-Mance, sa belle-soeur Suzanne, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org.