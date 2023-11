GRENIER, Huguette Leclerc



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 novembre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Huguette Leclerc, épouse de monsieur Marc-André Grenier. Elle demeurait à St-Laurent, Île d'Orléans.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là, au cimetière de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Martin, Nadine (Martin Simard); sa belle-soeur feu Émilien (Madeleine Lachance); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Grenier: Monique, Huguette, Jean-Claude (Monique Fortier), feu Laurent (Louisette Marin), feu Gisèle (Émile Jobin), feu Marcel (Françoise Boucher), feu Claudette (Yvan Vallerand), Michel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs : Yvonne (Paul-Édouard Zicat), Jean-Paul (Juliette Maranda), Gemma (Gérard Pouliot), Jeannette, Jean-Robert (Rachel Drouin), Marcel (Émilienne Grenier), Charles (Marie-Anna Vézina), Rose-Alma (Noël Lachance), Sr Yvette dominicaine missionnaire adoratrice, Georgette (Jean-Paul Ferland), Thérèse (Ovila Maranda), Joseph (Rose-Aimée Giroux), Raymond (Julienne Grenier), René (Pauline Langevin). Un remerciement spécial au personnel du département de la cardiologie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8, par téléphone au: 1(888) 473-4636 / www.coeuretavc.ca