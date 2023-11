MAHEUX, Claudette



Nous avons le regret de vous informer du décès de dame Claudette Maheux, survenu le 5 novembre 2023, alors qu'elle était hospitalisée à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Elle était la fille de feu Gédéon Maheux et de feu Rose-Aimée Mercier, soeur de feu Yvon Maheux et conjointe de feu Louis Lambert. Elle laisse dans le deuil sa nièce et proche-aidante Diane Demers ainsi que les membres de la famille Lambert. Un merci tout spécial à Lise Champagne et Marielle Nadeau qui ont prodigué des services fidèles et attentionnés tout au long de la progression de la maladie de Claudette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143 rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1.. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure. Elle a été confiée au