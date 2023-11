DE VARENNES, Jean



À Québec, le 23 octobre 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean de Varennes, époux de feu dame Diane Villeneuve et conjoint d'Étienne Campagna, fils de feu dame Thérèse Terrien et de feu monsieur Gérard de Varennes. Il demeurait à Québec. Militaire issu des collèges militaires de St-Jean et Kingston, il sert durant 37 ans au Canada et à l'étranger dans l'Aviation royale du Canada et le Royal 22e régiment. À la retraite, il range sa raquette de badminton et c'est sous le soleil de Floride qu'il passe du bon temps mais revient chouchouter ses fleurs dès le retour du printemps. Il a quitté ceux qu'il adorait: son conjoint Étienne Campagna, ses filles : Anne (Bryan Tardif) et Catherine (Pierre-Marc Juneau); ses petits-enfants : Rosalie Tardif, Ayden Tardif, Eve Tardif et Lucas Juneau; ses frères et soeurs : Chantal, feu France (Yves Beaudoin), François (Christiane St-André) et Marie; ses neveux et nièces : Marick (Jean Brouillard), Katia, Myrka (Andy Shim), Jocelyn, Nadia (Michel Drouin), Olivier, Maxime (Zoé Villeneuve) et Geneviève; les enfants de son conjoint : Sophie (Robert Schmitz), Anne (Andrew Short), Charles (Slavka Côté-Claveau) et Luce; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Campagna: feu Danièle (Louis Boudreau), feu Michel, Colette (Jean Burton Poitras), Geneviève (feu Serge Levasseur), René (Gisèle Lavertu), et Jean (Maryse Lagacé); ainsi que de nombreux ami(e)s.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués.