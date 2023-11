DESROCHERS, Justine



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 octobre 2023, est décédée madame Justine Desrochers. Elle est née à Issoudun, a demeuré à Ste-Croix. Depuis quelques années, elle vivait à la Cité des Étoiles. Elle est allée rejoindre son époux Paul-André Lemay, ses parents Thomas Desrochers et Marie-Louise Bédard, ses sœurs et ses frères ainsi que ses belles-sœurs et ses beaux-frères. Elle laisse dans le deuil sa sœur Rachel (Paul Lévesque) ainsi que plusieurs nièces et neveux. Un grand merci au personnel de la Cité des Étoiles et du CLSC de Laurier-Station qui l'ont si bien accompagnée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La direction des funérailles a été confiée à la