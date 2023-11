CHABOT, Marie-Paule Gaudreau



À l'Hôpital de Montmagny, le 26 octobre 2023, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédée paisiblement madame Marie-Paule Gaudreau, épouse de feu monsieur Léonard Chabot. Elle était la fille de feu monsieur Omer Gaudreau et de feu dame Rose-Anna Dubé. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Sylvain (Pauline Collin), Mario (Diane Beaumont), Marlène, Danielle, Brigitte (René Demers), Stéphane (Renée Boulet), ses petits-enfants : Geneviève Chabot (Georges Langis), Jean-Philippe Chabot (Émilie Lallemand), Guillaume Chabot, Nathalie Chabot (Vincent Lamonde), Étienne Paradis (Karine Simard), François Paradis (Andrée-Anne Lamanna), Marie-Pier Côté, Marc-Antoine Côté (Alexia Audet), Alexis Chabot (Valérie Lachance-Masson), Béatrice Chabot (Anthony Beaulieu), ses arrière-petits-enfants : Mathilde, Adèle, Antoine, Jacob, Félix, Jade, Samuelle, Éloi, Laurent et Émile. Elle était la soeur de : feu Léopold (feu Éliane Gaumond), feu Léandre (feu Madeleine Boucher), feu Henri (feu Juliette Boulanger), feu Jeanne D'Arc (feu Henri Gendron), feu Madeleine (feu Gérard Martin), feu Gilberte (feu Léandre Chabot), feu Germaine (feu Georges Moreau), feu Robert (Juliette Fortin) et feu Annette (Guy Fortier). Elle était la belle-soeur de : feu Léandre (feu Gilberte Gaudreau), feu Juliette (feu Léopold Collin), feu Philippe (feu Jeannette Bélanger), feu Gilles (Henriette Quirion), feu Angéline (feu Paul-André Masson), feu Suzanne (Roland Caron), Pierrette (feu Léandre Gaudreau, feu Paul-André Lacroix), Berthe (Jacques Côté), Pricille, Noëlla (Roland Dion), Jeanne-Mance (Roland Caron), feu Gilbert (feu Lily Gaudreau), Charles (feu Jeannine Arsenault). Elle laisse également dans le deuil, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour les soins prodigués à notre mère, ainsi que celui de la Résidence Les Bâtisseurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/. La direction a été confiée à la