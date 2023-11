1000 matchs au cœur du vestiaire des Remparts

Le préposé à l’équipement des Remparts de Québec, Stéphane Savard, vivra son 1000e match avec l’équipe samedi à l’occasion de la visite de l’équipe à Gatineau.

Mille matchs – ou 1143 en incluant les séries et deux tournois de la Coupe Memorial – à vivre de l’intérieur les hauts et les bas de l’organisation. Le Journal l’a rencontré à quelques jours de ce moment important dans sa carrière et il a accepté de revenir sur certains moments ou personnes marquants de sa carrière. Les voici en quatre chapitres.

1. Il rêvait de travailler avec les Nordiques

Photo Pascal Huot, Agence QMI

Plus jeune, Stéphane Savard rêvait d’être le préposé à l’équipement des Nordiques de Québec. Sur son album de finissant de cinquième secondaire, il est inscrit que son rêve était de «devenir “nounou” pour les Nordiques de Québec». Ces derniers sont toutefois partis en 1995. Parce que, déjà à ce moment, il œuvrait dans le monde du hockey. Après avoir pris sa «retraite» de joueur alors qu’il était pee-wee, il a commencé à l’âge de 15 ans avec une équipe midget AA puis a gravi les échelons jusqu’à travailler avec le Blizzard du Séminaire Saint-François, avec qui il était en 2001 lorsqu’ils ont remporté la coupe TELUS. Un coup de vieux, lorsqu’il en parle avec les joueurs de l’édition actuelle!

«Je parlais avec Dalan Grubissa récemment parce qu’il a gagné avec le Blizzard l’an dernier et il me montrait sa bague. Quand je lui ai dit que j’allais lui montrer la mienne de 2001, ses yeux ont changé. Il n’était même pas né!»

2. Des joueurs marquants

ANNIE T ROUSSEL/ JOURNAL DE QUÉBEC

En plus de 15 saisons, Stéphane Savard en a vu, des joueurs, passer. Certains l’ont marqué par leurs prouesses sur la patinoire, mais d’autres, par leur comportement en dehors de la patinoire.

En 2013-2014, un jeune Ontarien du nom d’Anthony Latina avait posé un geste en apparence banal, mais qui, encore à ce jour, touche le préposé à l’équipement.

«Dans le pro, la plupart du temps, les gars donnent du pourboire aux préposés. Dans le junior, les gars ne font pas une cenne. Malgré ça, il était arrivé durant le temps des Fêtes et avait donné à Christian [Tremblay, son adjoint de l’époque] et moi une carte-cadeau de 5$ au Tim Hortons. Ce n’était pas la valeur, mais le geste qui était vraiment apprécié.»

Savard a aussi en tête l’équipe de 2011, avec laquelle jouait notamment Jonathan Marchessault, qui avait acheté un petit cadeau à tous les membres du personnel, ainsi que de l’attaquant Logan Shaw, un ancien du Canadien.

«Quand on partait sur la route, il venait toujours me voir pour me demander si j’avais besoin d’un lunch ou de quelque chose. Je me souviens aussi d’Hubert Lamarre, qui m’apportait un café avant chaque match parce qu’il savait que c’était ma routine.»

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUÉBEC

3. Le 4 juin 2023

Photo fournie par les Remparts de Québec

Quand on lui demande son moment le plus marquant en carrière avec les Remparts, Stéphane Savard n’a pas à chercher bien loin.

Le «4 juin 2023», nous répondit-il du tac au tac.

Cette journée, c’était celle de la finale de la Coupe Memorial, à Kamloops, en Colombie-Britannique, jour où les Remparts ont vaincu les Thunderbirds de Seattle pour mettre la main sur le plus prestigieux trophée du hockey junior canadien.

«On l’avait vécu en 2015, comme équipe hôtesse, mais là, c’était un sentiment complètement différent. Tu pars dans l’Ouest, il ne faut rien oublier, et de repartir avec ce qu’on voulait, c’était le summum. Le match numéro 6 à Halifax [en finale du trophée Gilles-Courteau] aussi était spécial. On perdait avec 3 min 30 s à faire et de revenir comme ça et ramener la coupe à Québec après 47 ans, c’était incroyable, 2023 a été une année incroyable. C’était le but ultime de l’organisation et on avait construit une équipe pour gagner. La ville a vraiment embarqué avec nous aussi, et de gagner, avec Patrick, qui, même si ce n’était pas officiel, on se doutait bien que c’était ses derniers matchs derrière le banc, c’était un moment magique pour tout le monde.»

Photo fournie par les Remparts de Québec

4. Patrick Roy et sa passion contagieuse

D’ailleurs, parlant de Roy, on n’a pas eu le choix de lui en parler. Après tout, c’est lui qui l’a embauché en 2008 et il l’a côtoyé pendant 10 saisons, de 2008 jusqu’à ce qu’il parte pour l’Avalanche du Colorado en 2013, puis de son retour en 2018 jusqu’à son récent départ, en juin dernier.

Savard a connu les «deux Patrick Roy». Le premier, celui de 2008 à 2013, au caractère bouillant et même parfois un peu imprévisible et, le second, de 2018 à 2023, plus «sage».

«Il était plus posé et plus réfléchi dans ses actions lors de son deuxième passage. Il réussissait quand même à faire ce qu’il voulait, mais de façon plus calme. Je l’ai vu moins fâché dans la deuxième partie que la première!», rigole-t-il.

Mais au-delà de son caractère, c’est la passion de Roy qui a marqué Stéphane Savard, particulièrement lors des dernières séries et au tournoi de la Coupe Memorial, où rien d’autre que la victoire n’importait.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUÉBEC

«Tu n’as pas le choix de suivre Patrick, il t’entraîne dans sa drive et sa passion. À Kamloops, on a eu deux jours de congé après le tournoi à la ronde et ceux qui connaissent Patrick savent à quel point il aime le golf. On lui a donc dit durant une journée de congé: “Pat, viens-tu jouer au golf”. Et sa réponse a été: “Non, j’ai trois matchs à regarder.” Il était donc resté, avait regardé les matchs des trois autres équipes parce qu’on ne savait pas encore qui on allait affronter en finale. Tout le travail qu’il mettait, les autres n’avaient pas le choix de suivre. Même si tu ne voulais pas, il ne te laissait pas le choix.»