BLOUIN, Marcel



À l'Hôpital Chauveau, le 30 octobre 2023, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Marcel Blouin, époux de feu dame Pauline Lépine, fils de feu dame Alexina Lecours et de feu monsieur Anselme Blouin. Il demeurait à Loretteville. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à la Résidence funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. pour crémation.Il laisse dans le deuil ses fils: Michel (Marlène Asselin), Benoît (Diane Bernier), François; ses petites-filles: Stéphanie Blouin (Kevin Brochu), Érika Blouin; son arrière-petit-fils Ethan Brochu; son frère Anselme (feu Gisèle Dubé); sa belle-soeur Françoise Roy (feu Claude Blouin); ainsi que les membres des familles Lépine et Blouin, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.es. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 av. Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, téléphone: 1-888-939-3333