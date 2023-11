GAGNON, Michel



À l'Hôpital L'Enfant-Jésus de Québec, le 30 octobre 2023, est décédé, à l'âge de 78 ans, monsieur Michel Gagnon, époux de madame Claudette Gingras et fils de feu monsieur Joseph Gagnon et de feu madame Edith Lemelin. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette Gingras, ses enfants : Dany (Valancia Béland) et Karine (Mathieu Girard); ses petits-enfants : Marianne, Antoine et Alixe; ses frères et soeurs : feu Marc (feu Émilie Lavoie), feu Colette (feu Robert Lachance), Cécile (feu Armand Chabot), Rachel (feu Marc Normand), feu Gilbert (Bernadette Normand), feu Roch (feu Louise Gelly), Joachim (feu Ginette Laprise), feu Louis (feu Lucille Fortier), feu Claude (Louise Turcotte), feu Nicole (Étienne Paradis), feu Serge (Adrienne Laprise), Simon (Madeleine Gignac); ses beaux-frères et belle-soeur de la famille Gingras : feu Jean-Claude (feu Denise Nadeau) et Jean Guy ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 13h à 16h.. Ses cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie. La famille remercie tout le personnel de l'Enfant-Jésus et de l'IUCPQ pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Site : www.fondation-iucpq.org, Téléphone : 418-656-4999