CAUCHON, Gilbert



Au Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 30 octobre 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Gilbert Cauchon, époux de madame Yvette Paquin, fils de feu madame Caroline Létourneau et de feu monsieur Antoine Cauchon. Il demeurait à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléancesà partir de 10h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMonsieur Cauchon laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : feu Serge (Lynda Gravel), Yves (Nicole Gingras), feu Lise, Pierre (Diane Baril), René (Anne Alain), Johanne (Guy Paquet), Bernard (Rafik Sabbagh), plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il était le frère et le beau-frère de feu Roger (feu Jeannine Bédard), feu Nazaire (feu Fernande Dufresne), feu Angélique (feu Émile Rivard), feu Marcel, feu Gérard (Florette Julien), Solange (feu Antoine Frenette), Maurice (Agnès Perron), Rose-Alma (Adrien Petit), Clémence (Guy Asselin), Rita (feu Léopold Beaulieu), Jean-Marc (Yvette Julien), Micheline (Léon Julien); Fernand Paquin (feu Jeannine Naud, Reine Bouchard), Maurice (feu Aline Darveau), Raymond (Jeanne-D'Arc Beaupré), sr Jeannine s.s.c.m., feu Colette, Carmen (Marc Paquin), Claude (feu Francine Thibault), feu Eugène (Olive Julien), Claire (feu Richard Dubois), Ginette (Pierre Perron), Diane (Léonce Perron). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à tout le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, G1S 3G3, ou en ligne au www.cancer.ca