JEAN, Normand



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Normand Jean, époux de madame Violette Bergeron, survenu à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 octobre 2023, à l'âge de 84 ans et 11 mois. Il était le fils de feu monsieur Alphonse Jean et de feu dame Marie-Ange Jean. Né à St-Mathieu, il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille recevra les condoléancesà compter de 13h30, àet sera suivi d'un repas. Parents et amis sont conviés d'y assister sans autre invitation. Les cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie à une date ultérieure. La Seigneurie diffusera l'événement funéraire de monsieur Normand Jean dimanche le 12 novembre 2023 à 15h30. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/80777. Monsieur Jean laisse dans le deuil sa tendre épouse Violette, son fils Francis (Sandra Dupéré Deschênes) ainsi que ses petits-enfants Jérémy et Maïka, sa fille Stéphanie ainsi que ses petits-enfants Christophe et Maxence et leur père Frédéric Pitre. Il laisse également dans le deuil ses frères et ses soeurs: Denise (feu Richard Leblond) (André Robitaille), Gervais (Huguette St-Pierre), Raymonde (Adéodat Vaillancourt), Réjeanne (Guy Robillard) et Raymond (Lili Gagnon); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bergeron : feu Jean-Guy Bergeron (feu Carole St-Amour), Doris (feu Marcel Roy), Gisèle (feu Bertrand Rioux), feu Lucille (feu Aurèle Côté), Paule et Claudette (feu Conrad Desjardins), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents, amis(es) et bons voisins(es). La famille souhaite remercier le Dr P.L. Nadeau, cardiologue et Marie-Pierre Gosselin, infirmière praticienne de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que le Dr M.A Tremblay, infectiologue de l'Hôpital Saint-François-d'Assise pour les excellents soins prodigués à Normand. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, Qc, G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca