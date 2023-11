TRUDEL, Jeannette Laberge



À l'IUSMQ, le 26 octobre 2023, à l'âge de 100 ans et 1 mois, est décédée dame Jeannette Laberge, épouse de feu monsieur Gérard Trudel. Elle était la fille de feu monsieur Herman Laberge et de feu dame Juliette Tremblay. Elle demeurait à L'Ange-Gardien.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Les cendres seront déposées au cimetière de L'Ange-Gardien sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles : Pauline (feu Marcel Coté), André (Mariette Drouin), feu Denis (Francine Paré), feu Jocelyn (Hélène Gariépy), Diane, Nicole (feu Jocelyn Tremblay), Aline (Jean Paré) et Michelle; ses petits-enfants : Frédéric (Marie-Claude Gravel) et Andréanne Coté (Patrick Guèvremont), Mélanie Trudel (Dave Picard), Jonathan Trudel (Marydan Morin), Geneviève (Mathieu Mercier) et Alexandre Trudel, Charles Gravel, Maxime, Maude (Maxime Bolduc), Marianne (Anthony Paquet) et Mathilde Paré (Dylan Cloutier), Mathias et Rosalie Dupont (Christopher Lambert) et elle était la grand-mère de feu Valéry et feu Caroline Trudel; ses arrière-petits-enfants : Gabriel et Noémie Coté, Juliette, Zachary et Raphaelle Guèvremont, Loic D. Trudel, Jeanne et Romain Mercier, Sophia, Julianne et Samuel Bolduc, Melody Lambert; son frère et sa sœur : Solange (feu Maurice Norris), Ange-Albert et elle était la sœur de feu Lionel (feu Alice Leclerc), feu Jacqueline (feu Raymond Mathieu), feu Rachel (feu Archibald Cauchon), feu Marcel (feu Thérèse Roy), feu Georges-Eudore (feu Jacqueline Laberge); sa belle-sœur de la famille Trudel : Yvette (feu André Fortin) et elle était la belle-sœur de feu Marie-Anna (feu Charles-Auguste Garneau), feu Adrienne (feu Gérard Dufour, feu Marc-André Lévesque), feu Joseph-Henri (feu Ninette Plante), feu Thérèse (feu Francis Thibeault, feu Émile Labrie), feu Charles-Auguste (feu Liliane Boisvert, feu Madeleine Bidégaré), feu Marcel (feu Marcelle Vézina) ainsi que feu Roméo (feu Françoise Rhéaume). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Un merci bien spécial à tous les membres de la famille pour avoir pris soin d'elle, spécialement à Pauline, Diane et Andréanne. La famille souhaite remercier sincèrement le CLSC Orléans ainsi que son médecin de famille docteur Jérome Croteau pour leur compétence, la bienveillance et la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Canadienne Rêves d'Enfants, 625, rue des Rocailles, 2e étage, Québec, Québec, G2J 1A9, 418-650-2111, https://revesdenfants.ca/