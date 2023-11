FILION, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 octobre 2023, à l'âge de 68 ans et 4 mois, est décédé monsieur Gilles Filion, époux de madame Hélène Moffett, fils de feu madame Ghislaine Racine et de feu monsieur Marcel Filion. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 9h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre son épouse Hélène, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Guy, Richard, Monique, Claude, feu Lucie, Pierre, Jean-Marcel, Marthe et Daniel; ses beaux-frères et belles-soeurs : Lucie Lacroix, Céline Marchand, Raynald Blanchard, Vicky Fortin, Lise Giguère, Chantal Dolbec, Carole Thomassin, Murielle Boucher, Armand Boucher et Lorraine Moffett, Gilles Bouffard, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel des soins palliatifs de l'Enfant-Jésus pour leur bienveillance et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus. Des formulaires seront disponibles sur place. Site web : www.fondationduchudequebec.org