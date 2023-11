GAGNÉ, Gérard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 octobre 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Gérard Gagné, époux de feu madame Marie-Paule Sévigny, fils de feu Lionel Gagné et de feu Noëlla Béland. Il demeurait à Lévis et était originaire de Sainte-Hélène-de-Breakeyville. Il laisse dans le deuil ses fils : Mario (Jacynthe Landry), Bruno (Chantal Laprise) et Régis (Caroline Durand); ses petits-enfants : Jérémy, Audrey (Synthia Leblanc), David, Marie-Soleil (Alexandre Picotte), Marc-Antoine, Clara et Alexis; ses frères et soeurs : feu Marguerite (feu Georges Carrier), feu Claire (Paul Mailloux), Lucien (feu Marielle Sévigny), feu Gilberte, Nicole (feu André Gosselin), Rolande (feu Raynald Royer) et Paul-Henri (Denise Rancourt); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Sévigny : Lauréanne (Fernand Groleau), Maurice (Raymonde Cliche), Julien (feu Yvette Roy), Gertrude (feu Claude Gagné), Jacqueline (Jacques Leclerc), feu Marielle (Lucien Gagné), Nicole (Ghislain Forgues), Huguette (André Faucher), Gérard (Lisette Cloutier) et Pierre (Linda Gilbert) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié aux soins palliatifs. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.