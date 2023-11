RACINE, Claudette



À l'Hôpital L'Enfant-Jésus de Québec, le 1er novembre 2023, est décédée, à l'âge de 87 ans, madame Claudette Racine, épouse de feu monsieur Jean Durand et fille de feu monsieur Arthur Racine et de feu madame Juliette Paquet. Elle demeurait à Québec, secteur Beauport. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean (Annabel Allen Robitaille), Daniel, Michel, Shirley, Nancy (Robert Drolet); ses petits-enfants: Jonathan (Celeste), Yann, Jessika, Carolane (Gabriel), Jennifer, Kevin, Carl (Kathleen), Jessie (Samuel) et William; ses arrière-petits-enfants : Léa Kim, Lyvia, Lauriane et Emma; ses soeurs : Jeannine (feu Robert Beaulieu), Colette (Paul Savard) et feu Georgette; ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Durand, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 18h à 20h.. Ses cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie. La famille remercie tout le personnel de la Résidence Auberge aux 3 Pignons pour l'attention et les bons soins prodigués à leur mère.