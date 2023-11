GERMAIN, Pierre



À Lévis, le 18 octobre 2023, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Pierre Germain, époux de madame Maryse Dubé, fils de feu madame Claire Drolet et de feu monsieur Omer Germain. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans la tristesse de son départ son épouse Maryse Dubé; son beau-père Lorenzo Dubé (Rolande Soucy); ses beaux-frères et belles-soeurs : Sylvie Dubé (Clément Couture), Judith Dubé (Martin Chénard) et Brigitte Dubé (Gilbert Bouchard). Il laisse également dans le deuil plusieurs parents et ami (es). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 13h30 à 14h45.