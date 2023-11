BOURDEAU CLOUTIER, Yolande



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 octobre 2023, à l'âge de 97 ans, est décédé dame Yolande Bourdeau, épouse de feu monsieur Jean-Marie Cloutier, fille de feu dame Dolora Poulet et de feu monsieur Antonio Bourdeau. Elle demeurait à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9hLes cendres seront déposées au cimetière de Saint-Émile à une date ultérieure. Elle est allée rejoindre ses fils : Denis, Benoît et Jean Cloutier. Elle laisse dans le deuil ses belles-filles : Micheline Patry et Céline Chabot; ses petits-enfants : Jean-Daniel Cloutier (Stéphanie Demers), Sylvie Cloutier (Jérôme Roy), Catherine Cloutier (Yan Gallichan) et sa mère Francine Boucher; ses arrière-petits-enfants : Philippe Cloutier, Chloé Roy et Léonel Roy, Félix et Cloé Gallichan; ses frères : Pierre Bourdeau, Jean Bourdeau et leur conjointe; son beau-frère Michel Cloutier ainsi que sa conjointe; sans oublier Jessyca Boutet Roy (Sylvain Hamel) et leur fils William, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.es. Un sincère remerciement au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 271, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 305, Montréal (Québec), H2X 1Y1, téléphone: 514 871-1717, sans frais: 1 877 990-7171, site Internet : www.rubanrose.org.