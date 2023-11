BÉDARD, Laurent



À l'IUCPQ, le 25 octobre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Laurent Bédard. Il est allé rejoindre son épouse bien-aimée madame Ghislaine Côté. Il était le fils de feu madame Rachel Auclair et de feu monsieur Rosaire Bédard. Il laisse dans le deuil ses enfants: Linda (Guy Asselin), Daniel (Marie-Josée Maranda), Steeve (Julie Bélanger) et Annie (Philippe Morin); ses petits-enfants: Joanie (Sébastien), Mélissa (Mathieu), Frédéric (Audrey), Roxanne (Stéphane), Laurianne, Noémie (Vincent), Loïc (Virginie), Danaé, Justine et Zacharie; ses arrière-petits-enfants: Lili-Rose, Hayden, Eva, Maël et Alice; ses frères et sœurs: feu Jean-Pierre (feu Cécile), Jean-Guy (feu Georgette), feu Gilles (Mary), feu Louis-Marie (feu Réjeanne), Denise (Benoît), Madeleine (feu Fernand), Yolande (Jacques), Louise (André), Yvon (Patricia) et Richard (Diane); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: feu Thérèse (feu Eugène), feu Marcel, feu Roger (feu Murielle) et Colette (feu Gilles). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s, tout particulièrement feu Micheline (feu Jacques). La famille recevra les condoléances au:, de 9h à 11h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3). La famille tient à remercier les membres du personnel de l'unité de Gériatrie et des soins Palliatifs de l'IUCPQ, pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Bédard et sa famille.