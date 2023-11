SAJOUS Jean-Claude



À la Maison Michel-Sarrazin, le 10 octobre 2023, à l'âge de 70 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Sajous, époux de madame Arminoui Avdjian, fils de feu madame Zélie Ghislaine Hardy et de feu monsieur René Roger Lucien Henri Sajous. Il demeurait à Quebec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 12 novembre 2023, de 9h à 11h15. Un hommage sera célébré au salon le même jour à 11h30. Il laisse dans le deuil sa conjointe Arminoui Avdjian; ses enfants: Hervé (Manon), Eric (Florence); ses petits-enfants Thibaut, Mariline (Xavier), Ludovic, son arrière-petite-fille Rosa; son frère et sa soeur feu Lisette et Patrick; ses beaux-frères et belles-soeurs: Robert et Claire; ses neveux: Patrick, Jean-Claude, Jérémy et Marco ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec et de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec, Téléphone : 418 687-6084, Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca, Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.