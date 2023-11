MC NICOLL, Denis



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 novembre dernier est décédé à l'âge de 66 ans monsieur Denis Mc Nicoll. Il était le fils de feu Aline Laflamme et de feu Guy Mc Nicoll. Outre sa conjointe madame Martine Blondeau, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Doris (Léonard Mathieu), feu Benoît (Danielle Beaudoin), Pierre (Julie Giguère) et Elaine (Raynald Anctil) ; sa belle-soeur et son beau-frère: Linda (Mario Laprise) et Richard (Valérie Pelletier), ses neveux et nièces, cousins, cousines, oncles et tantes ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 13h.Remplacer l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation du CHU de Québec (Accueil - Fondation du CHU de Québec (fondationduchudequebec.org). La famille désire remercier le personnel soignant du 4e étage et du 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.