LAPERRIÈRE, Gilles



À l'Hôpital du St-Sacrement de Québec, le 8 octobre 2023, est décédé à l'âge de 85 ans, monsieur Gilles Laperrière, époux de feu madame Jeannine Laperrière. Il était le fils de feu monsieur Édouard Laperrière et de feu dame Lucie Drolet. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances en :de 12h à 14h.et, de là, ses cendres seront inhumées avec celles de son épouse Jeannine Laperrière au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Mario, Jacynthe (Patrick Auger), feu Isabelle, Steeve (Manon Beaulieu), Isabelle (Michel Rochon) et Guylaine (Sébastien Caron); ses petits-fils : Sébastien Auger (Catherine Olivera) et Justin Caron; ses frères et ses sœurs : Robert (feu Imelda, Marie-Anne), feu Odilon (Diane), André, feu Dominique (Hedy), feu Luc (Thérèse), Martine, Omer (Diane), Louisette (Jocelyn), Émile (Marcelle), Raymond (Claudette), feu Aline (Denys), Maurice (Ginette), Jacqueline, Diane (Yves), Gisèle (Pierre), Réal (Huguette), Carole (Marc-André) et Sylvie; ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Claire, Guy, Lise (feu Marcel Matte), Paul (Marie-Reine Roy), Claude, Noëlla (Henri Baril), Colette (Valmond Lacroix) et Ginette (Michel Lahaye); ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer via leur site web : https://cancer.ca/fr/