ROBITAILLE, Marie-Ange Lemelin



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 11 octobre 2023, à l'âge de 96 ans et 3 mois, est décédée madame Marie-Ange Lemelin, épouse de feu monsieur René Robitaille, fille de feu madame Marie-Anne Paradis et de feu monsieur Albert Lemelin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles, 1460 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, G1N 3Y6, le lundi 13 novembre à 15h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Raymond Binet), Marc (Christiane Careau), feu Ginette (Pierre Bédard) et Carole (Guy Drouin); ses petits-enfants: Pierre (Nadia Fournier), Annick, Mélissa (Dave Maziade), Patrice (Élisabeth Lafleur), Maxime (Florence Lavoie) et Sarah-Jane (Francis Pilon); ses arrière-petits-enfants: Rosalie, Édouard, Émile, Anaève, Damien, Alice, Alexis, Rosalie, Samuel, Félix et Zoé; sa soeur feu sr Cécile Lemelin; son beau-frère Jean-Marie Robitaille (feu Pauline Paquet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD St-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.