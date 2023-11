LEVESQUE, Denis



À Lévis, le 1er novembre dernier, est décédé, à l'âge de 59 ans, monsieur Denis Levesque. Il était le fils de feu Jean-Claude Levesque et de Gisèle Verret. Il laisse dans le deuil sa mère Mme Gisèle Verret; ses frères: Pierre et Daniel (Kathy Sénéchal); sa soeur Marlène (Christian Arseneault); son neveu Dominick Loiselle et sa nièce Karine Sénéchal et son conjoint. Il laisse également dans le deuil ses oncles et tantes ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Lauberivière (Dons en ligne - Fondation de Lauberivière - Informations transactionnelles (jedonneenligne.org).