COUTURE, Gérard



Au Centre d'hébergement Vigi Saint-Augustin, le 10 octobre 2023, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur Gérard Couture, époux de feu dame Jeanne d'Arc Tardif, fils de feu dame Marie-Anne Laferrière et de feu monsieur Adolphe Couture. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Raynald (Lise D'Anjou) et Ghislain (Line Anctil); ses petits-enfants : Alexandra (Frédérick Thibeault), Sébastien (Joanie L. Mercure) et Pascal (Marie-Joël G. Sinclair); ses arrière-petits-enfants : Clémence, Adrien, Joseph et Florence; sa sœur Rosanne (Marius Roy); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Vigi Saint-Augustin pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.