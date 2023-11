POULIOT, Marguerite



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le jeudi 26 octobre 2023, est décédée à l'âge de 86 ans et 10 mois, madame Marguerite Pouliot, épouse de feu monsieur Claude Pouliot. Elle était la fille de feu Aristide Pouliot et de feu Caroline Pouliot. Elle demeurait à Québec. Les condoléances seront offertes12h à 13h55.et de là au cimetière paroissial pour inhumation sous la direction de la maison funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants : Élaine (Jacques Marcotte), Pierre (Chantal Rouleau), Nathalie (Steven Lavoie), Jean-François (Nathalie Couture) et Claude-André (Karine Martel); ses petits-enfants : Caroline (Simon-Pierre Fortier) et Louis-Charles, Jean-Philippe (Karyn Ferland, ses enfants Antoine et Olivia) et Guillaume (Sabrina Boily), Claudia et Alexandre (Émilie Gagnon), Justine (Emile Landry) et Florence (Olivier Delisle), Annabelle-Sophie, Emmanuel et Sarah-Eve ainsi que ses arrière-petits-enfants : Alice, Cyril, Samuel, Chloé, Louis, Zack, Léa et Eva. Elle était la sœur de : feu Cécile (feu Rémi Lapierre), feu Marcel (feu Jacqueline Vachon), feu Monique (feu Guy Deblois), feu Marius (feu Yolande Breton) (Céline Trudel), feu Jeanne d'Arc, feu Emmanuel (feu Raymonde Vachon), Lévis (Lisette Deblois), feu Yvon (Françoise Rodrigue), Yves, feu Germain (Gilberte Morin), Denis (Noëlline Boily), Dominic (Reine Jacques), feu Louisette (feu Simon Vachon), Gaston (Céline Ruel) et Laure (Michel Gilbert) ainsi que de feu Armand Doyon. De la famille Pouliot, elle était la belle-fille de feu Ovila Pouliot (feu Marie-Ange Bisson) et la belle-sœur de : feu Herman (feu Liliane Pouliot), feu Jean-Marc (feu Pauline Bouchard), feu Guy (feu Thérèse Laflamme), Hermance (Hugo Calderon), feu Yolande (Ricky Washington (Joyce Guthrie)), feu Gilles (Jean Ann James), Lise (Hugues Poulin) et Danielle (Pierre Dion) (feu Yves Rouillard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leurs bons soins.