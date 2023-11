MAROIS, Jean-Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 30 octobre 2023, est décédé à l'âge de 72 ans, monsieur Jean-Guy Marois, époux de feu madame Micheline Desroches. Il était le fils de feu monsieur Ovide Marois et de feu dame Pauline Desroches. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances au :de 9h à 11h et de 12h30 à 14h.et, de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son fils Thiery (Anne-Marie Turcotte); son petit-fils Lucas; ses frères et ses sœurs : Suzanne (Jean-Marc Rochette), Daniel (Frances Pelletier), Micheline (feu Yvon Drolet) et André (Lynda Brisson); son beau-frère Ovide Carré et ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Desroches : Gilles (Rachel Bédard), Jean-Yves (Danielle Côté), Denise (Robert Frenette), Renald (Claudette Gingras), Jeannine (Denis Meunier), Robert Bédard, Rachel (Daniel Mercier), Diane (Guy Bélanger), Hélène (François Marineau); ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. En sa mémoire vous pouvez faire un don à la Société canadienne du cancer via leur site web : https://cancer.ca/fr/ Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via le courriel du complexe funéraire.