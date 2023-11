FALARDEAU, Ginette



À la Maison Michel-Sarrazin, le 6 octobre 2023, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Ginette Falardeau, une femme radieuse, fille de feu dame Lucie Veilleux et de feu monsieur Maurice Falardeau. Elle demeurait à Saint-Émile. Elle laisse de merveilleux souvenirs à ses enfants: Allyson (Marcel Veilleux), Maud (Sylvain Dussault) et Nathalie (Dominick Leclerc), feu Robert (Bob) Rusk père de ses enfants, ainsi qu'à ses petits-enfants adorés: William (Nel Lévesque), Camélia et leur père Stéphane Rusk ainsi qu'à Maxime (Stéphanie Blanchet et Eva). Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Robert Falardeau (Lise Côté), feu Paul Falardeau (Tatik), Christiane Bouillon (Herman Lavoie) et Édith Bellemare (René Desgagnés). Douces pensées également à ses oncles et ses tantes de la famille Veilleux, la grande famille des Rusk, plusieurs neveux, nièces, et amis : Gérard Gravel et particulièrement ses amies de la France, Martine, Astrid, Jane et Dominique. La famille accueillera parents et amis à lale vendredi 10 novembre de 18h à 21h etde 11h à 14h.À ses funérailles, Ginette voulait qu'on célèbre LA VIE. Elle aurait aimé que les gens portent des vêtements ou des accessoires aux teintes douces et lumineuses. Pour lui rendre hommage, nous vous invitons à répondre à ce joli souhait. Merci tout particulièrement au Dre Michèle Lavoie, à la douce Chloé Boucher, son infirmière à domicile et à l'équipe de soins palliatifs du CLSC de la Jacques-Cartier qui ont pris soin de notre mère avec bienveillance. La famille a également beaucoup de gratitude envers l'équipe du Dr Samir Azzaria de la Maison Michel-Sarrazin où maman vécut les derniers moments de sa vie. Merci à Nancy Dubois, sa pharmacienne, qui a toujours été là pour elle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, don in memoriam https://www.jedonneenligne.org/michel-sarrazin/DIM/. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.